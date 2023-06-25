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Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması için geri sayım başladı. Özellikle 6 aylık enflasyon zammını oranında maaşlarına zam yapılacak kamu görevlileri ve emekliler heyecanla Haziran ayı enflasyon zammını merak edip araştırıyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından bir ayın enflasyon oranları o ayın bitip bir sonraki ayın başlamasının ardından yeni ayda açıklanıyor. Haziran ayı enflasyon oranları da Temmuz ayından açıklanacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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  • Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Haziran ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    Haziran ayı enflasyon oranları milyonlarca kamu görevlisi ve emekli tarafından yapılacak zam neeniyle merak edilip araştırılıyor. Haziran ayı enflasyon oranları Temmuz ayının başında açıklanacak. Peki Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

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  • Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Haziran ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

     
  • Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Haziran ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

    Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

    TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.

     
  • Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Haziran ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,84 iken, bu anket döneminde yüzde 30,65 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,74 ve yüzde 18,12 olarak gerçekleşmiştir 

     
  • Haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı! 2023 Haziran ayı enflasyon oranları ve beklenti anketi!

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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