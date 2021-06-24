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Merkez Bankası haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi verilerini açıkladı. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren 1749 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen reel kesim güven endeksi haziranda bir önceki aya göre 2.7 puan artarak 113 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve RKGE-MA



Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde, ihracat sipariş miktarında ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi