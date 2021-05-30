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Hibe desteği başvurusu sorgulama: Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği NACE kodu!

Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nın esnaflara yönelik hibe desteği için başvurular başladı. İşte Hibe desteği başvuru tarihleri ve hibe desteği NACE kodu...

Hibe desteği başvurusu sorgulama: Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği NACE kodu!

Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceği açıklanmıştı. İşte konuya ilişkin detaylar...

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23:59’a kadar) devam edecek.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacak;

-0 olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı günü,

-2 olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü,

-4 olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe günü,

-6 olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma günü,

-8 olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

-30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecek.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak ve başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

HİBE DESTEĞİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden de destek şartlarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, internet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI

Başvuru şartlarına uyup uymadığınızı aşağıdaki NACE kodları üzerinden öğrenebilirsiniz.

HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI İÇİN TIKLAYIN

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