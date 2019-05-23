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Hilmi Uytun Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Bloomberg HT'de yayınlanan Üst Düzey programında, Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Arzu Maliki'nin sorularını yanıtladı

Hilmi Uytun

Hafele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun'un Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019 yılı için sizin hedeflerinizi alalım malum konut satışları rakamları da geldi,Nisan ayında yüzde 18 düşüş var, bu seneki büyüme planınız nasıl?

Hilmi Uytun: Talepteki düşme beklediğimiz bir düşmeydi; ama zaten son 10 senedir yüksek bir arz vardı sektörde..açıklanan rakamlar tapunun devri olan rakamlar halbuki müteahhit dostlarımızın satış dediği şey öncü olan birşey. Sektörde ufak ufak güzel haberleri duymaya başladık ancak bu zaman alacaktır arz ve talebin dengeyi bulması. Sektör kurumsallaşan, kaynaklarıyla ve ekibiyle daha farklı gayrimenkul üreten şirketlere kalacak diye düşünüyoruz. Bizde büyüme trendi var, konutu da farklı kılmak istediğimiz için, müteahhit evi hızlı satmasından mutlu evi alan da evin işlevsel ve şık olmasından mutlu. İlk çeyrek büyümemiz beklentilerin üzerinde.

Kobi'lerin üretimine destek oluyorsunuz; burada ekosistem nasıl işliyor biraz anlatabilir misiniz?

Hilmi Uytun: Biz Dünya'da hemen hemen her ülkede aktif bir şirketiz, Arap ülkelerine değil, İngiltere, Amerika'ya, İsviçre'ye ihracatı destekliyoruz ve bu ara her gidende siparişle dönüyor. Üretim için Türkiye'de hiçbir eksik yok, yetişmiş insan kaynağı var, makina parkı var, liman var, Türkiye bunu yapabilir. Türkiye'de inanıyorum ki otomotiv gibi mobilya sektörü de önemli bir ihracat kalemi olacak. Şu anda 14 bin üreticiyle çalışıyoruz.
Tedarikçi Geliştirme Programı" kapsamında 32 firma yurtdışına açıldı, önümüzdeki 6 ayda da 11 tane daha şirketi yurtdışına açma hedefimiz var.
Sanayide üretimin durmaması lazım, üretiminizi artırırsanız rekabetçiliğiniz ve karlılığınız düzeliyor.
Sanayide verimlilik ve aynı girdi ile daha çok üretimi ve Dünya'daki rekabetçiliği öğrenmemiz lazım.
Ben cari açığın ihracatı artırdığımızda dengeleneceğine inanıyorum, ithalatı azalttığımızda değil. Ama tabi çok lüzumsuz bağımlılıklarında olmaması lazım özellikle stratejik konularda.

Siz Otellerin ve Hastanelerin de tedarikçisisiniz; burada iler nasıl?

Hilmi Uytun: Üst segment otel zincirleri geliyor ve yenileme projeleri de var..Biz şu anda 121 tane otel projesine yetişmeye çalışıyoruz. Turizmde işler iyi gidiyor.

Kurlarda yukarı doğru hareket var, sizin maliyetlerinizi nasıl etkiliyor kur dalgalanmaları ve fiyatlara nasıl yansıyor?

Hilmi Uytun: Biz iş insanları öngörülebilirliği seviyoruz. Az veya çok fakat bir kur seviyesinin kalması ve stabil olması gerekiyor. Yani belirsizlik olduğu zaman orta ve uzun vadeli plan yapamıyorsunuz. Tabi savaşın yanında Suriye'nin yanında olmamızda risk puanlarımızı artırıyor. Kur muhakkak öngörülebilmeli, biz şu anda hep günlük bakıyoruz. Ortalama bir fiyatlama yapıyoruz. Kar kayıpları yaşıyoruz.
Modern ticaret ve internette ticaret büyüyor..

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