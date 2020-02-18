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HSBC 3 yılda 35 bin çalışanını işten çıkaracak

2019 mali sonuçları beklentilerin altında kalan finans devi HSBC yeni tasarruf planını açıkladı. Plan kapsamında 2022 sonuna kadar 35 bin çalışanın işine son verilecek

HSBC
HABERTURK.COM

Küresel finans devi HSBC, 2019 yılında vergi öncesi kârının 2018'e göre yüzde 33 düşüşle 13.35 milyar dolara gerilediğini açıkladı. 

 

Banka, beklenenden olumsuz gelen bu sonuç üzerine 2022 yılına kadar 4.5 milyar dolarlık tasarruf ve 100 milyar dolarlık varlık satışı yapacağını duyurdu. 

235 BİN ÇALIŞANI VAR

Tasarruf planının detaylarını paylaşan HSBC CEO'su Noel Quinn plan kapsamında 2022 yılına kadar çalışan sayısını 35 bin azaltacaklarını açıkladı. Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'da toplam 50 ülkede faaliyet gösteren bankanın şu anda yaklaşık 235 bin çalışanı bulunuyor. 

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