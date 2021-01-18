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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılıkHSBC'den MENAT atağı
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HSBC, MENAT bölgesinde büyümeyi planlıyor

HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip MENAT Bölgesi’ndeki faaliyetlerini büyütmeyi planladığını duyurdu

HSBC'den MENAT atağı
HABERTURK.COM

HSBC Grubu, Türkiye’nin de dahil olduğu MENAT Bölgesi’ndeki (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) faaliyetlerini büyütme amacıyla bölge genelinde oluşan fırsatları takip ettiğini açıkladı.

MENAT Bölgesi’nin ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte önümüzdeki on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyen bölgelerinden biri haline geleceğinin belirtildiği açıklamada, HSBC Grubu’nun MENAT Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği dokuz pazar COVID-19 pandemisi etkilerinden toparlanmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. HSBC, bölge genelinde ekonomik büyüme ve uluslararası ticaretin küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşerek banka müşterileri için yeni fırsatlar yaratmasını bekliyor.

HSBC MENAT CEO’su Martin Tricaud konu ile ilgili şunları söyledi: “HSBC olarak, gelecek on yılda dünyada en hızlı büyüyecek bölgelerden biri konumunda olan MENAT Bölgesi’nde iddialı büyüme planlarımız bulunuyor. Bu kapsamda, hem kurumsal bankacılık portföyümüzde yer alan kamu, çok uluslu şirketler ve daha küçük ama hızlı büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını hem de bireysel bankacılık portföyümüzde yer alan müşterilerimizin birikim yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.

MENAT Bölgesi’nin dinamik bir ekonomi ve güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olduğunu belirten Tricaud, “GSYİH ve ticaretteki toparlanma, bölgede faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda müşterilerimiz için uzun vadeli, stratejik ve sürdürülebilir büyüme fırsatları yaratacak. Ekonomilerin pandeminin etkilerinden toparlanmaya başladığı bu dönemde müşterilerimizi destekleyerek yanlarında olmaya devam ediyoruz.” dedi

Türkiye’nin stratejik konumunun yanı sıra dinamik pazarı, altyapı projeleri ve nitelikli iş gücü ile MENAT Bölgesi’nde önemli fırsatlar sunduğunu belirten HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “HSBC Türkiye olarak Türkiye’nin yatırım elçisi gibi çalışıyoruz. Fon yöneticilerine, uluslararası kuruluşlara ve müşterilerimize Türkiye’de yatırım yapmanın uzun vadede ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. İşlerini büyütmeyi hedefleyen müşterilerimizin; ticaret, yatırım ve proje finansman faaliyetlerinde oluşacak uluslararası fırsatları yakalamalarına destek olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirilmesi planlanan yatırımlarda kullanılabilecek farklı finansman modellerini ülkemize getirerek gelecekte de Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne katkıda bulunmayı ve müşterilerimizle birlikte büyümeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı

Uluslararası Para Fonu (IMF),HSBC Grubu’nun MENAT Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği dokuz pazarın toplam GSYİH’inin 2025 yılı sonuna kadar yüzde 34,7 artacağını öngörüyor. Ticaretin de benzer bir büyüme seyri izlemesi bekleniyor.

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