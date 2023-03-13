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HSBC, SVB İngiltere'yi satın aldı

HSBC, iflas eden Silicon Valley Bank'in (SVB) İngiltere iştirakini 1 sterline satın aldı

HSBC, SVB İngiltere'yi satın alıyor
HABERTURK.COM

HSBC, iflas eden Kaliforniya merkezli Silicon Valley Bank'in (SVB) iştirakini satın alıyor. İngiltere Hazine Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın aracılık ettiği satın almanın bedelinin 1 sterlin olduğu açıklandı.

İngiltere Hazine Bakanı Jeremy Hunt konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Satış sonrası vergi mükelleflerine yük olmadan mevduatlar korunacaktır. Dün teknoloji sektörümüze sahip çıkacağımızı söylemiştim ve bu sözümüzü tutmak için acil bir biçimde çalıştık" ifadelerini kullandı.

10 Mart itibarıyla SVB İngiltere'nin mevduat büyüklüğü 6.7 milyar sterlin, kredi büyüklüğü ise 5.5 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor.

Bu arada Fransa Maliye Bakkanı Bruno La Maire SVB'nin iflasının Fransa bankacılık sistemi için bir risk teşkil etmediğini açıkladı.

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