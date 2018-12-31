HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında 5 yıl önce sosyal medyada retweet yaptığı bir paylaşım için 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması yapıldığı öğrenildi. Kervancı'nın, Gezi Parkı olayları sırasında paylaşılan bir videoyu retweet yaptığı bu olayın da 5 yıl sonra bir vatandaş tarafından ihbar edildiği belirtiliyor.
13 EYLÜL'DE İFADE VERDİ
Bir vatandaşın ihbarı üzerine savcılığın bu kapsamda Kervancı'nın ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdığı ve Kervancı'nın da avukatı Nazlı Kara ile birlikte 13 Eylül 2018'de İstanbul Emniyeti'ne gidip ifade verdiği kaydedildi.
'İÇERİĞİNİ BİLMEDEN RETWEET YAPTIM'
Kervancı'nın verdiği ifadede şunları kaydettiği ortaya çıktı: "Şikayete konu videoyu hiç izlemeden, içeriğini bilmeden retweet yaptığımı belirtmek isterim. Zira Ayşe Arman takip ettiğim bir yazardır. Kendisi, ‘Hitler'in Veda Busesi, Gezi Parkı protestolarının büyümesinden yakınıyor' isimli videoyu ‘güzel, göz at, seveceksin' notuyla paylaştığından daha sonra izlemek amacıyla, kayıtlı durması için herhangi bir yorum ilave etmeden ve görüş beyan etmeden retweet ettim. Ancak izlemeye fırsat bulamamıştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, makamına ve diğer kamu görevlilerine karşı hakaret kastım kesinlikle yoktur. Bu soruşturma nedeniyle son derece mağdurum. Şikayetçinin şahsıma ve mesleki itibarıma çirkin bir saldırıda bulunma amacıyla hareket ettiği düşüncesindeyim."
HSBC Türkiye'nin ise konu hakkında şimdilik bir açıklama yapmayacağı ifade edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.