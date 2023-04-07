Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak - Magazin haberleri
ABONE OL

Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak

Hulusi Kentmen'in 1961'de kurduğu, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle devam etmeyen 'Hulusi Kentmen Tiyatrosu', adını yaşatmak isteyen torunu Melek Kentmen tarafından yeniden kuruldu

Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; tekrar seyirci karşısına çıkacak Hulusi Kentmen Tiyatrosu sezona 'Yeşilçam Müzikali' ile girmeye hazırlanıyor.

Senaryosunu Ferhat Uludere'nin yazdığı oyunun yönetmenliğini Cenk Yüksel üstlendi. Oyunun başrollerini ise Yüksel ile Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem paylaşacak. Eserde 20 kişilik oyuncu kadrosu sahneye çıkacak.

Müzikaldeki tüm performanslar orkestra ile canlı gerçekleştirilecek. Oyunun koreografilerini İzmir Tenim, müziklerini ise Can Meter hazırladı.

Prömiyeri mayıs ayında gerçekleşecek oyunun ilk gösteriminden elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışlanacak.

Fotoğraflar: HT Magazin, Depo Photos

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tam 72 kilo verdi! Ünlü oyuncu Esin Gündoğdu'nun son halini görenler gözlerine inanamadı!
MAGAZİN Tam 72 kilo verdi! Adeta bambaşka birine dönüştü!
Wanda Nara paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor! Son paylaşımıyla Instagram'ı salladı!
MAGAZİN Wanda Nara paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor!
Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti - Haberler
MAGAZİN Babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Instagram pozuyla büyüledi! Selin Türkmen'e binlerce beğeni geldi!
MAGAZİN Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Instagram pozuyla ...
Ünlü oyuncu Özlem Balcı MHP'den 1. sırada milletvekili adayı oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü oyuncu MHP'den milletvekili adayı oldu
Şenay Gürler: 9 yılı birlikte bitirdik - Magazin haberleri
MAGAZİN "9 yılı birlikte bitirdik"
Victoria's Secret modelinden göz kamaştıran pozlar! Instagram gönderisine beğeni yağdı!
MAGAZİN Victoria's Secret modelinden göz kamaştıran pozlar!
Yılmaz Güney, Cannes'a 40 yıl sonra hayatıyla dönecek
MAGAZİN 40 yıl sonra dönecek
Bir dönemin efsane isimleriydi! İşte Cankan üyelerinin son hali… - Magazin haberleri
MAGAZİN Bir dönemin efsane isimleriydi! İşte Cankan ...
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu pozlarıyla büyüledi! "Anasına bak kızını al" - Magazin haberleri
MAGAZİN Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu pozlarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.