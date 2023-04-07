Hulusi Kentmen Tiyatrosu, 'Yeşilçam Müzikali' ile yeniden seyirciyle buluşacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; tekrar seyirci karşısına çıkacak Hulusi Kentmen Tiyatrosu sezona 'Yeşilçam Müzikali' ile girmeye hazırlanıyor.

Senaryosunu Ferhat Uludere'nin yazdığı oyunun yönetmenliğini Cenk Yüksel üstlendi. Oyunun başrollerini ise Yüksel ile Damla Kocaoğlu ve Gülay Özdem paylaşacak. Eserde 20 kişilik oyuncu kadrosu sahneye çıkacak.