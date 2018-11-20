Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ, sermaye artırımı kararı aldı. Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bugün yapılan açıklamada, şirketin mali durumunun ve özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla, 800 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri bin TL nominal değerde 552 milyon adet paya bölünmüş 552 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 40 milyon TL (yüzde 7.24 oranında) artırılarak 592 milyon TLye çıkarılmasına karar verildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Sermaye artırımında ihraç edilecek payların, şirketimiz esas sözleşmesinin 'Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlıklı 9. maddesinin yönetim kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, halka arz edilmeksizin, halihazırda şirketimizin yüzde 77.67 oranında hissedarı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.ne tahsisli olarak satılmasına karar verildi" ifadesine yer verildi.
Şirket, ihraç edilecek bin TL nominal değerli ve borsada işlem görmeyen nitelikteki payların satış fiyatının nominal değerden az olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belirlenmesine ve ihraç edilecek payların kesin (nihai) satış fiyatının tespitine ilişkin olarak Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasını da kararlaştırdı.
Hürriyet Gazetecilik, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair alınacak yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuracak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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