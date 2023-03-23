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İftar yaparken bu beslenme hatalarını yapmayın

Uzun süren açlık süreleri sonrası, lezzetli bir iftar sonrasında oruç açmak kulağa güzel gelse de bu hususta dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunlara dikkat edilmediği takdirde iftar sonrası çeşitli sağlık sorunları görülebilir.

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  • İftarda yapılan beslenme hataları| İftarda nasıl beslenmek gerekir, iftar açarken nelere dikkat edilmeli?

    DENGELİ PORSİYONLAR TÜKETİN

    Vücudumuzun görevlerini yeine getiremesi için tüm besin türlerine ihtiyacı vardır. Bu yüzden iftar vaktinde protein, karbonhidrat, lif ve yağ gibi maddeleri içeren dengeli besinler tüketmeye özen gösterin.

    Örneğin; akşam yemeğinde bir et yemeği tercih edecekseniz, bunu yeşillikler ve baklagiller ile destekleyebilirsiniz.
  • İftarda yapılan beslenme hataları| İftarda nasıl beslenmek gerekir, iftar açarken nelere dikkat edilmeli?

    BAĞIRSAK DOSTU BESİNLER TÜKETİN

    Ramazan boyunca vücut, alıştığından daha farklı şekilde beslenir. Bu durum, sindirim sisteminin düzenini değiştirerek hazımsızlık, kabızlık ve gaz problemleri gibi durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun için iftar masanızda başta yoğurt ve kefir olmak üzere bağırsak dostu besinlere yer verin. 
  • İftarda yapılan beslenme hataları| İftarda nasıl beslenmek gerekir, iftar açarken nelere dikkat edilmeli?

    KARBONHİDRATLAR ARASINDA TERCİH YAPIN

    İftarda yoğun bir karbonhidrat tüketimi sağlıksız olduğu kadar şişkinlik hissi vererek doğru beslenmenin de önüne geçer. Bunu engellemek için pilav, börek, pide gibi besinlerin arasında bir tercih yapın.

    Özellikle Ramazan pidesi, bu dönemin vazgeçilmez besinlerindendir. Avuç içi kadar bir pidenin, bir dilim ekmeğe eşit olduğu unutulmamalıdır.
  • İftarda yapılan beslenme hataları| İftarda nasıl beslenmek gerekir, iftar açarken nelere dikkat edilmeli?

    SAHURA KADAR SU TÜKETMEYE ÇALIŞIN

    En sık yapılan hatalardan biri de su tüketimini iftar masasında sınırlandırmaktır. Halbuki uzun süre susuz kalan vücudun su dengesini korumak için daha fazla su tüketmek gerekir. İftardan sonra susamadığınız zamanlarda bile su içmek, ertesi gün için vücudunuzun su depolamasını sağlar. Birçok sporcu, büyük yarıştan günler önce su tüketimini artırır böylece yarış sırasında ciddi bir susuzluk hissetmez.

    Suya alternatif olarak; bitki çayları, süt, ayran, taze sıkılmış meyve suyu, maden suyu gibi içecekler tercih edilebilir.
  • İftarda yapılan beslenme hataları| İftarda nasıl beslenmek gerekir, iftar açarken nelere dikkat edilmeli?

    YEMEĞE SU VE ÇORBA İLE BAŞLAYIN

    Uzun süren açlıktan sonra iftarınızı yoğun bir beslenmeyle açmayın. Bunun yerine midenizi hazırlamak için bir bardak su ve arkasından bir kase çorba içmek daha sağlıklı bir başlangıç olacaktır. Çorbanın arkasından ana yemeğe geçilmelidir.

    Diyetisyenler ayrıca iftardan hemen sonra tatlı tüketimi konusunda da uyarıyor. Eğer tatlı tüketeceksiniz bile bunu yemekten bir müddet sonra ve mümkün olduğu kadar şerbetli tatlılardan uzak durarak yapabilirsiniz. Şerbetli ve ağır tatlılar,  kişilerde şeker yüklemesine neden olabilir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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