KARBONHİDRATLAR ARASINDA TERCİH YAPIN

İftarda yoğun bir karbonhidrat tüketimi sağlıksız olduğu kadar şişkinlik hissi vererek doğru beslenmenin de önüne geçer. Bunu engellemek için pilav, börek, pide gibi besinlerin arasında bir tercih yapın.

Özellikle Ramazan pidesi, bu dönemin vazgeçilmez besinlerindendir. Avuç içi kadar bir pidenin, bir dilim ekmeğe eşit olduğu unutulmamalıdır.