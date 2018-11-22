Dünya genelinde çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, merkezi destek birimlerinde görevli idari personel

başta olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanı işten çıkarmayı planladığını dün bildirdi.

'İKİ YENİ MAĞAZA AÇACAĞIZ'

IKEA Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, "IKEA Group'un önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleştireceği organizasyonel

yapılanmanın kapsamına IKEA Türkiye dahil değildir" denildi. IKEA Türkiye operasyonu, MAYA Holding'in ana hissedarı

olduğu Mapa Mobilya ve Aksesuar tarafından yürütüldüğü belirtilerek, "IKEA Türkiye 2018 yılında iki yeni mağaza açarak

yaklaşık 1,000 kişilik doğrudan ve dolaylı yeni istihdam yaratmıştır. IKEA Türkiye, aynı organizasyonel yapıyla faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır" denildi.



IKEA Group CEO'su Jesper Brodin dün Reuters'a yaptığı açıklamada "Organize olma şeklimizi basitleştirmemiz gerekiyor.

Son yıllarda... kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Dürüst olmak gerekirse, şimdi organizasyonumuzun birçok

bölümünde biraz mükerrer çalışma yürüttüklerini olduğunu görüyoruz" demişti





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