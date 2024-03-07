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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evini alacaklar dikkat! Düşük faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak? 1.20 faizli konut kredisi son durum - Merak Edilenler Haberleri

        Düşük faizli konut kredisi şartları neler, ne zaman çıkacak?

        İlk defa ev alacak kişilerin gözleri düşük faizli konut kredisi şartları için yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Hazırlanan kampanyanın bazı ayrıntıları açıklanırken geçtiğimiz haftalarda konut kredilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yaptığı açıklamada, "Evlilik kredisi tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. Hükümetten ilk evini alacaklara kredi desteği verilecek" demişti. Peki, 1.20 Düşük faizli İlk evim kredisi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 22:20 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:20
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        Düşük faizli olması beklenen kredi için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. 1.20 faiz oranı ile düşük faizli konut kredisi kampanyasında son durum yakından takip ediliyor. Peki, İlk Evim 1.20 faizli konut kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2024 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söylemişti;

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        İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

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        DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

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        "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

        DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

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        DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        İlk defa ev sahibi olmak isteyenler için 1.20 faizli ilk evim konut kredisi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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