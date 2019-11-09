Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü törenlerine katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i İstanbul'a davet etti.

9 Kasım 1989'da yıkılan duvarın bulunduğu bölgede düzenlenen törene katılan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin Duvarı’nın yıkılışı sebebiyle yapılan etkinlikte Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet ettik. Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul’a davet ettim" ifadelerini kullandı.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 9, 2019

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Başbakan Merkel törende yaptığı konuşmada, Doğu ve Batı Almanya arasındaki birleşme sürecinin 50 yıldan uzun sürebileceğini söyledi. Merkel, “Her şeyin Doğu ve Batı’da aynı olacağına inanıldığı gibi bazı konularda, bugün biz bu durumun yarım yüzyıl, hatta daha uzun bir sürede düzelebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier da, doğu Avrupa ülkelerinin Demir Perde ile olan mücadelelerini yücelterek, “Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya halkının özgürlük için gösterdikleri istek ve cesaret olmasaydı, bu barışçıl devrim ve Almanya’nın birleşmesi mümkün olmazdı” dedi.

Merkel’in yanında Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, etkinlikte yaptıkları ortak açıklamada duvarın yıkılmasının Almanya halkının yanında Demir Perde’nin ardında acı çeken birçok insana umut getirdiğini söylediler.

Konuşmaların ardından Merkel ve diğer katılımcılar, duvarın kalıntılarına çiçek yerleştirdi ve mum yaktılar.