İmamoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 'yenidoğan çetesi' hakkında konuştu. İmamoğlu, yenidoğan bebeklerin ölümünden menfaat sağlayan canilerin, çetelerin bu kötülüğü yaparken ortaya çıkan konuşmalarının kan dondurduğunu belirterek, "Ne yazık ki ülkemizde her gün dehşet ve kaygı verici gelişmelere tanık oluyoruz. Yenidoğan bebeklerin canına kast edecek kadar vicdansızlaşmış kim varsa, en üst dereceden cezalandırılması temennimdir." ifadelerine yer verdi.

Habertürk Giriş: 18.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL