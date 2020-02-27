2020 İmar Barışı olacak mı? Soruları geçtiğimiz yıl başvuruda bulunamayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.

İMAR BARIŞI OLACAK MI 2020

Türkiye genelindeki sorunlu yapıları ilgilendiren imar barışı uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

İmar barışının yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendirdiğini belirten Kurum, sürecin 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları kapsadığını söyledi.

Kurum, uygulamanın vatandaşların elektrik, su, doğal gaz gibi konulardaki sorunlarını aşmaları, mülklerini teminat olarak gösterebilmeleri ve kat mülkiyetine geçme süreçlerini işleten bir barış süreci olduğunu ifade etti.

İmar barışından yaklaşık 7 milyon 400 bin kişinin istifade ettiğini aktaran Kurum, bu kapsamda yaklaşık 24 milyar 744 milyon lira bedel yatırıldığını dile getirdi.

Bakan Kurum milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren uygulama ile ilgili yeni bir sürecin söz konusu olmadığını söyledi.