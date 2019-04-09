Uluslararası Para Fonu ( IMF) 2018'in ikinci yarısından itibaren gözlenen küresel ekonomideki yavaşlamanın bu yıl da devam etmesini bekliyor. IMF-Dünya Bankası Bahar Dönemi Toplantıları çerçevesinde bugün yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonominin bu yıl yüzde 3.3 büyüyeceğini tahmin etti. Küresel ekonomi 2018 yılında yüzde 3.6 büyümüştü.

GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4.4

Dünya Ekonomik Görünüm raporunda gelişmiş ekonomiler için 2019 büyüme tahmini yüzde 2.0'dan 1.8'e indirilirken, ABD için 2019 büyüme beklentisi de yüzde 2.5'ten 2.3'e revize edildi. IMF, Euro Bölgesi ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yüzde 1.6'dan 1.3'e ve 202 büyüme tahminini yüzde 1.7'den 1.5'e düşürdü. Gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomiler için 2019 büyüme beklentisi yüzde 4.5'ten 4.4'e, 2020 tahmini yüzde 4.9'dan 4.8'e çekildi.



IMF, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BU YIL YÜZDE 2.5 KÜÇÜLMESİNİ BEKLİYOR

Fon bu yıl Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 daralmasını beklediğini açıkladı. Türkiye için bu yılki GSYH beklentisini yüzde 0.4 büyümeden yüzde 2.5 daralmaya düşüren IMF, gelecek yıl için büyüme tahminini de yüzde 2.6'dan yüzde 2.5'e revize etti. Yeni Ekonomi Programının (YEP) karmaşık konular ile başa çıkmak için bir çerçeve sağladığını ifade eden IMF, "Oluşturulan bu çerçeveye karşın makroekonomik istikrarın korunması için geniş kapsamlı ve güvenilir bir politika karışımına ihtiyaç var" değerlendirmesini yaptı. Raporda, "Kamu-özel sektör ortaklığı harcamalarının rasyonelleştirilmesi ve bu alanda daha fazla şeffaflık mali çıpanın desteklenmesine yardım eder" ifadeleri kullanıldı.

YÜZDE 15.5 OLAN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ



IMF raporunda tüketici fiyatları ortalama tahmini 2019 yılı için yüzde 16.7'den yüzde 17.5'e çıkarılırken, 2020 yılı için yüzde 14.1 olarak belirlendi. 2019 yıl sonu tüketici fiyat beklentisi yüzde 15.5 olarak korundu, 2020 yıl sonu için yüzde 14 olarak öngörüldü. IMF bu yıl için işsizlik oranını yüzde 12.7, gelecek yıl için yüzde 11.4 olarak tahmin etti. Bir önceki tahmin bu yıl için yüzde 12.3 seviyesindeydi. Öte yandan IMF, bu yıl cari işlemlerin fazla vereceğini tahmin etti. Kurumun cari işlemler/GSYH beklentisi yüzde 0.7 olarak revize edildi. Bir önceki tahmin yüzde eksi 1.4 seviyesindeydi. 2020 yılı için tahmin yüzde eksi 0.4 seviyesinde oldu.