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İngiltere'de yükselen mortgage oranları 7,5 milyon haneyi etkileyebilir

İngiltere'de mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının hızla artacağı ve 2026'ya kadar yıllık 15,8 milyar sterlin ek maliyet oluşturarak 7,5 milyon haneyi etkileyeceği öngörülüyor

İngiltere'de yükselen mortgage oranları 7,5 milyon haneyi etkileyebilir
AA

İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation tarafından yapılan analize göre, enflasyonun nisandan beklenenden yüksek gelmesi ve maaşlardaki artışın sürmesiyle İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artışı döngüsünün devam edeceği öngörüsü güçlendi.

Şu anda yüzde 4,50 olan politika faiz oranlarının 2024 ortasına kadar yüzde 6'ya ulaşacağı beklentisiyle, mortgage için faiz oranları da artıyor ve piyasadaki anlaşmalar etkileniyor.

Ortalama iki yıllık sabit mortgage oranlarının bu yıl sonunda yüzde 6,25'e çıkacağı ve 2027'nin sonuna kadar yüzde 4,50 seviyesine inmeyeceği öngörülüyor.

15,8 MİLYAR STERLİN EK MALİYET

Söz konusu yüksek oranların, ülkedeki mevcut mortgage krizini giderek derinleştireceği ve yıllık toplam mortgage geri ödemelerine 2026'ya kadar 15,8 milyar sterlin ek maliyet getireceği hesaplanıyor.

Hane başı yıllık mortgage geri ödemelerinin, gelecek yıl itibarıyla 2 bin 900 sterlin artması ve 7,5 milyon hanenin yüksek oranlardan etkilenmesi bekleniyor.

Resolution Foundation Kıdemli Ekonomisti Simon Pittaway, analize ilişkin değerlendirmesinde, faiz oranlarının daha da yükseleceğine ve uzun süre yüksek kalacağına yönelik piyasa beklentilerinin, anlaşmaların piyasadan çekilerek yeni yüksek oranlı anlaşmalarla değiştirilmesinin piyasada büyük etki yaptığını belirterek, "Mortgage krizi şu anda mortgage ödemelerini 15,8 milyar sterlin artırma yolunda ve gelecek yıl yeniden mortgage maliyetleri hane başı ortalama 2 bin 900 sterlin yükselebilir" ifadesini kullandı.

"YÜZDE 60'I HANE HALKINA YANSITILMADI"

Öte yandan artışların beklenildiği kadar kötü olmayabileceğini kaydeden Pittaway, "Ancak 15,8 milyar sterlinlik artışın yaklaşık yüzde 60'ı hala hane halklarına yansıtılmadı. Bu artışın yansıtılması, artan geri ödemeler, genel seçimler öncesinde milyonlarca hanenin zaten kötüleşen yaşam standartlarına bir darbe daha vuracak" açıklamasında bulundu.

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