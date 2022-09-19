Instagram hesap kurtarma: Instagram hesabım çalındı nasıl geri alırım?

Dijital dünyanın giderek yaygınlaşması ve gelişmesi yenilikleri doğururken bir yandan da kötü niyetli kişilerin ekmeğine yağ sürmeye başladı. Teknolojinin gelişmesiyle neredeyse birçok şey bir tık uzağımızda. Ancak bu kadar kolay işlem gerektiren dijital dünya kötü amaçlar için kullanıldığında birçoğumuzun kabusu olmaya başladı. Bazen bilmeden girdiğimiz siteler ya da linkler şifrelerimizin kırılmasına ve hesapların kolayca ele geçirilmesine neden oluyor. Bazen de zayıf şifre kullanması, üçüncü taraf sitelerde paylaşan bilgiler hesabın çalınması için aracı olabiliyor. Peki bu durumu nasıl engelleyebiliriz? Eğer sizin de Instagram hesabınız çalındıysa haberimizi mutlaka okuyun. Çalınan Instagram hesabını geri alma ve hesap kurtarma için bu adımları izleyerek güvenli bir şekilde hesabınıza tekrar kavuşabilirsiniz. İşte adım adım Instagram hesap kurtarma işlemleri… INSTAGRAM HESAP KURTARMA: INSTAGRAM HESABIM ÇALINDI NASIL GERİ ALIRIM? Çalınan İntagram hesabını geri almak birkaç yöntem bulunuyor. Bunların en başında hesap kurtarma işlemi geliyor. Kişinin kullanıcı adı bağlı olduğu telefon numarası veya e-posta adresi ile hesap kurtarma işlemi kolayca yapılabiliyor.

Instagram hesabınız ele geçirildiyse ilk yapacağınız iş e-posta gelen kutunuza bakmak olmalı. Burada Instagram tarafından gönderilen, Instagram hesabınıza kayıtlı e-posta adresinin değiştirildiğine dair bir e-posta bulunacak. Bu durumda hemen e-posta’nızın içinde bulunan bir bağlantı üzerinden bu duruma itiraz edebilirsiniz. Eğer herhangi bir e-posta almadıysanız ama hesabınızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız Instagram giriş sayfasındaki "Şifreni mi Unuttun?" butonuna tıklayın. Böylece telefon numaranıza bir giriş bağlantısı göndermelerini istemiş olacaksınız. Daha sonra şifrenizi daha önceki ile hiçbir benzer yanı olmayan güçlü bir şifre ile değiştirin.

Ne yaparsanız yapın hesabına bir türlü erişemiyorsanız yapmanız gereken son adım, ele geçirilmiş hesabınızı silmektir. Bunun için Instagram ile iletişime geçin ve kendi kimliğinizi doğrulayarak hesabın silinmesini isteyin. Kimliğinizi başarıyla doğruladığınız zaman işleminiz birkaç gün içinde gerçekleştirilecektir. INSTAGRAM HESAP KURTARMA ÖNCESİ DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER Instagram hesap kurtarma işlemi için uygulayabileceğiniz farklı yöntemler olsa da bazı sebeplerle erişilemeyen hesapların kurtarılamıyor olması son derece can sıkıcı. Bu nedenle, hesap kurtarmayı düşünmeden önce bazı önlemler alarak hesabınızı güvenceye alabilirsiniz.

Eğer şifrenizi sık sık unutuyorsanız bir şifre yöneticisi uygulaması kullanabilir ya da eski yöntem ile şifrenizi küçük bir kağıda yazarak cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Anlık bir karar ile geri dönülmez bir şekilde Instagram hesabınızı kapatmak yerine geçici olarak kapatabilir ve bu sürede kararınızdan emin olup olmadığınızı görebilirsiniz. Gerçi artık Instagram da kalıcı kapatmalar öncesi 30 gün giriş yapmama koşulu sunuyor.

Hesabınızın ele geçirilme ihtimalini en aza indirmek de yine sizin elinizde. Diğer sosyal medya hesaplarınızdan farklı, benzersiz, güçlü, uzun ve karmaşık bir şifre belirlerseniz kolay kolay hesabınız ele geçirilmeyecektir. İki faktörlü kimlik doğrulaması da hesabınızın ele geçirilme ihtimalini neredeyse ortadan kaldıracaktır. Şifrenizi güvenilir olmayan uygulama ve internet siteleri ile paylaşmayın .

da hesabınızın ele geçirilme ihtimalini neredeyse ortadan kaldıracaktır. . Hesabınızın Instagram tarafından dondurulmaması, devre dışı bırakılmaması da tamamen sizin davranışlarına bağlı bir durum. İnternet özgür bir dünya, evet ama bu özgürlük alanı sınırsız değil. Instagram, belirlediği topluluk kuralları ile kullanıcıları korumayı hedefliyor. Siz de bu kurallara uyduğunuz zaman mutlu bir Instagram kullanıcı olarak platformu kullanmaya devam edebilirsiniz.