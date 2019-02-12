Yaklaşık 750 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'da en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de "Instagram hesabı nasıl silinir?" sorusu...

Eğer siz de Instagram kullanmaktan sıkıldıysanız, çok zaman harcadığınızı düşünüyorsanız; hesabınızı kapatmak, silmek ya da geçici süreyle dondurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

INSTAGRAM HESABI TAMAMEN NASIL KAPATILIR?

Instagram hesabını silmek için

İNSTAGRAM HESABI SİLME

linkine tıklayıp, önce hesabınızı aktif hale getirin.

Hesaba giriş yaptıktan sonra karşınıza hesap silme penceresi çıkacak.

Bu pencerede hesap silme nedeninizi bildirdikten sonra bir kez daha şifre girip, "hesabı kalıcı olarak sil" butonuna tıklayın.

Böylece Instagram hesabınız, kalıcı olarak kapatılmış olacak.

INTAGRAM’DA GEÇİCİ HESAP KAPAMA İŞLEMİ

Hesabınızı tamamen kapatmak yerine, pişmanlık yaşamamak için ilk etapta hesap dondurma işlemini denemek daha iyi bir yöntem.

Burada da hesabınızı tamamen kapatma durumunda olduğu gibi profiliniz ve fotoğraflarınız hiçkimse tarafından görüntülenemiyor.

Ancak bu işlemin Instagram’da tamamen silmeden en önemli farkı; Instagram'ın takipçilerinizi, fotoğraflarınızı ve beğenilerinizi saklı tutuyor olması.

Instagram'ı tekrar aktif hale getirmek istediğinizde; en son kullandığınız şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Böylece, Instagram hesabınız yeniden açılmış olacak.

Instagram hesabınızı dondurmak için şu linki kullanabilirsiniz:

İNSTAGRAM HESABI DONDURMAK İÇİN TIKLAYIN...