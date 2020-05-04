Instagram hesap silme nasıl yapılır?

Öncelikle Instagram hesabınızı silme işlemine başlamadan, Instagram hesabınızda paylaştığınız fotoğraflarınızı saklamak isteyebilirsiniz. Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan ve yoğun bir şekilde kullanılan Instagram, maalesef ki kendi bünyesinde direkt olarak video ya da fotoğrafları indirmek için bir seçenek sunmuyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi Instagram‘da fotoğrafları veya videoları indirmek için bulabileceğiniz bir takım yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler aracılığı ile Instagram hesabınızdaki vido ve resimleri indirme işlemlerinin ardından Instagram hesap kapatma işlemine geçebiliriz.

Instagram silme işlemini gerçekleştirmek için öncelikle Instagram hesabınızın oturumunun açık olmasını sağlayın. Oturum kapalıyken silme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Instagram oturumunu açtıktan sonra hemen aşağıda bulunan linke tıklayarak işlemi başlatmanız gerekmektedir.

Instagram hesap silme linki: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

İkinci adım olan Instagram hesap silme linkini tıkladıktan ve bağlantıya girdikten sonra uygulayacağınız üçüncü adımda “Hesabını neden siliyorsun?” bölümünün yanında bulunan kutucuktan, hesabınızı neden silmek istediğinizi seçeneklerden birisini tıklayarak seçmeniz gerekiyor.

Hesap silme nedeninizi belirledikten sonra, dördüncü bölüm olan hesabınızı sileceğiniz asıl bölüm açılacaktır.

Açılacak olan bu bölümde öncelikle şifrenizi boş kutucuğa girmeniz, daha sonra kırmızı renkli “Hesabımı Kalıcı Olarak Kapat” yazan butona tıklayarak hesabınızın silinme işlemine onay vermeniz gerekiyor.

Bütün bu aşamaları eksiksiz olarak yaptıktan sonra hesabınız tamamen silinmiş olacak. Ancak bu durumda unutmamanız gerekiyor ki, en azından Instagram, kullanıcı politikasında herhangi değişiklik yapmadığı sürece, sildiğiniz kullanıcı adını, bir daha Instagram hesabı açmak için kullanmanız mümkün olmayacaktır. Ayrıca Instagram hesabınızı tamamen silmeden önce bilmeniz gereken bir diğer konu ise tamamen silmeden önce eğer geçici bir süreliğine kullanmama kararı aldıysanız İnstagram hesabınızı geçici süreliğine dondurma işlemini de tercih edebileceğinizdir.

Yukarıda anlattığımız tüm bu işlemler bilgisayar üzerinden hesabınıza girerek Instagram hesabınızı silme işlemleridir. Eğer aynı işlemleri Instagram mobil telefonlarınız üzerinden gerçekleştirmek isterseniz de Instagram hesabınızdan “Ayarlar” kısmında bulunan “Yardım- Yardım Merkezi- Hesap İşlemleri” adımlarını sırasıyla takip etmeniz yeterli olacaktır.