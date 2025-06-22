Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan misilleme saldırısı: İsrail'deki yıkım görüntülendi | Dış Haberler

        İran'dan misilleme saldırısı: İsrail'deki yıkım görüntülendi

        ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesisi vurmasının ardından İran, sabah saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in bazı bölgelerinde meydana gelen yıkım kameralara yansıdı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İran'ın İsrail'e yönelik bu sabah başlattığı misilleme saldırısının ardından Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen yıkım kameralara yansıdı.

        2

        İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerden biri, Tel Aviv'in Ramat Aviv semtinde bir binayı isabet etti.

        3

        Birçok bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

        4

        İran, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından, İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle misilleme saldırısı düzenledi.

        5

        Saldırıda füzelerin birçok noktaya isabet ettiği duyuruldu.

        6

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.

        7
        8

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum Haberi Görüntüle
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor? Haberi Görüntüle
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler Haberi Görüntüle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı başladı!
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Fatih Altaylı gözaltına alındı
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi öldürdüğü tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil