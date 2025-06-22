İran'dan misilleme saldırısı: İsrail'deki yıkım görüntülendi
ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesisi vurmasının ardından İran, sabah saatlerinde İsrail'e yönelik misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in bazı bölgelerinde meydana gelen yıkım kameralara yansıdı
İran'ın İsrail'e yönelik bu sabah başlattığı misilleme saldırısının ardından Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölgede meydana gelen yıkım kameralara yansıdı.
İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerden biri, Tel Aviv'in Ramat Aviv semtinde bir binayı isabet etti.
Birçok bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
İran, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından, İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle misilleme saldırısı düzenledi.
Saldırıda füzelerin birçok noktaya isabet ettiği duyuruldu.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.