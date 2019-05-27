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İran'ın Türkiye aşkı! Vatandaşlıkta birinci konut alımında ikinci!

AA

Yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında payı her geçen ay artan İranlılar, Türkiye'nin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor. Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılardan sonra ikinci sırada olan İranlılar, vatandaşlıkta ise liderliğe yükseldi

İran'ın Türkiye'de konut alımı

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılardan sonra ikinci sırada olan İranlılar, vatandaşlıkta ise lider konumda bulunuyor. Vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi, yabancıların Türkiye'de gayrimenkule ilgisini artırdı.

İRANLILARIN PAYI ARTIYOR

AA'da yer alan habere göre yeni yıla hızlı başlayan ve ilk 3 ayda 9 bin 618 adede ulaşan yabancıya konut satışında İranlıların payı ise her geçen ay yükseliyor. Türkiye'ye yönelik ilgisi artan İranlılar, ülkenin değişik bölgelerinde ev sahibi oluyor. Yılın ilk çeyreğinde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 781 satış yapılırken, İranlılar 946 konut aldı.

"TÜRKİYE'DEN KONUT TALEBİ ARTTI"

İranlılara konut satışı, vatandaşlık ve danışmanlık hizmeti veren VIPTurkishPass'in yönetici ortağı Fatih Çayabatmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ocak 2017'de 1 milyon dolar olarak başlayan yabancılara vatandaşlık hakkının 18 Eylül 2018 itibarıyla 250 bin dolara düşürülmesinin özellikle İranlıların Türkiye'den konut almaya yönelik talebini artırdığını söyledi.

"İRANLILAR YÖNÜNÜ TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ"

Türkiye'den konut alarak vatandaşlık elde etmek isteyen İranlılara her türlü danışmanlık hizmetini verdiklerini ifade eden Çayabatmaz, "İranlıların geleneksel olarak tercih ettiği vatandaşlıklar arasında ABD, Kanada ve AB ülkeleri ilk sırayı alıyordu. Suriye meselesinin ortaya çıkması, milyonlarca insanın Avrupa'ya göç etmek istemesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın başa geldikten sonra uyguladığı göçmen karşıtı politikalar İranlıların, yönünü Türkiye'ye çevirmesine neden oldu" diye konuştu.

İRANLI ŞİRKETLERİN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Çayabatmaz, İran'ın ambargolar sonrası uyguladığı içe kapanma politikaları, ihracat ve ithalat yasakları ve etrafındaki ülkelerle yaşadığı sorunların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Bahreyn ve Umman gibi Körfez ülkelerinde bulunan yaklaşık 75 bin İranlı şirketin kapanmasına ve bu şirketlerin yönünü Türkiye'ye çevirmesine neden olduğunu söyledi.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE 100 BİN KONUT ALABİLİRLER"

Çayabatmaz, "Gerekli sunumlar ve tanıtımlar ile doğru bilgilendirme olursa birkaç yıl içinde 50-100 bin İranlının Türkiye'den ev alması uzak bir ihtimal değil" dedi.

"İSTANBUL CAZİBE MERKEZİ"

Türk pasaportunun 114 ülkeye vizesiz gidiş sağladığını ve bunun da İranlılar için cazip bir seçenek olduğunu anlatan Çayabatmaz, İstanbul'un özellikle iş kurmak isteyen İranlılar için cazibe merkezi olduğunu söyledi. Çayabatmaz, "Son dönemde Bursa ve Trabzon gibi şehirlerimiz de ön plana çıktı. İranlıların buralara kayda değer bir talebi söz konusu. Bursa'nın yeşil olması ve İran'ın kuzey bölgesine benzemesi burayı tercih edilir kılıyor. Trabzon'un ise hem iklimi hem de denizi, İranlıların bu tarafa yönelmesine neden oluyor. Tatil düşünenler ise Antalya ve çevresine yöneliyor" diye konuştu.

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