Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen ev yıkıldı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen ev belediye ekip tarafından yıkıldı.
Olay dün Isparta’nın Yalvaç ilçesinin tokmakçık köyünde bir evde meydana geldi. Saat 15.00 sularında meydana gelen yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik bir çalışma sonrası söndürüldü. Evde incelemelerde bulunan itfaiye ekipleri kullanılamaz hale gelen evin tehlike oluşturmaması için yıkım kararı aldı. Daha sonra ev Yalvaç belediyesi ekipleri tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra yıkıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.