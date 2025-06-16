İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından İran'ın da düzenlediği misilleme saldırılarıyla birlikte bölgede gerginlik had safhaya ulaştı. İsrail-İran hattındaki karşılıklı saldırılar sürerken, İran'da 200'ü aşkın, İsrail'de 20'yi aşkın kişi hayatını kaybetti.

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İran'ın saldırıları karşısında İsrail ordusu çok kez vatandaşlarına 'sığınaklara gidin' çağrısında bulundu. Peki İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?

İsrail'de evlerde bulunan sığınaklar (İbranice adıyla mamad-merkhav mugan), ülkenin güvenlik politikaları doğrultusunda uzun yıllardır zorunlu olarak inşa ediliyor.

1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana İsrail'de yapılan her yeni konutta veya apartmanda bir sığınak odası (mamad) inşa edilmesi yasal zorunluluk haline geldi. Bu zorunluluktaki amaç; füze, roket, kimyasal/biyolojik saldırılar ve şarapnel etkilerine karşı sivilleri korumak.

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Apartmanlarda, her dairede ayrı sığınak veya bina genelinde ortak bir sığınak olması mümkün; müstakil evlerde ise bir odanın sığınak olarak planlanması gerekiyor.