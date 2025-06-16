İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü

İsrail'in 'İran'a nükleer programını hedef aldığı' iddiasıyla 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılar, İran'ın da düzenlediği misilleme saldırılarıyla devam ediyor. İsrail, dört gündür süren saldırılarda çok kez İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı, nükleer tesislerde meydana gelen hasar uydudan görüntülendi.

ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies, İran'daki nükleer tesislerin bazılarında oluşan hasarı görüntüledi.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ

İran'ın Tahran kentinin 215 kilometre güneydoğusunda bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin saldırılardan önceki hali ve sonrası böyle görüntülendi.

İran'dan nükleer silah açıklaması Haberi Görüntüle

Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor Haberi Görüntüle

İSFAHAN

İsfahan tesisinin İsrail saldırılarından önceki hali ve saldırılardan sonra oluşan hasar böyle görüntülendi.

Description

PİRANŞAR

Maxar Technologies tarafından sağlanan bu uydu görüntüsü de 14 Haziran 2025 Cumartesi günü İsrail hava saldırılarıyla vurulan İran'daki Piranşar tesisinin önceki ve sonraki halini gösterdi.

Description

GHADİR TESİSİ

Bu uydu görüntüsünde de 14 Haziran günü İsrail saldırılarıyla vurulan Tahran kentindeki IRGC Ghadir tesisindeki hasarın öncesi ve sonrası kaydedildi.