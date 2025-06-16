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        Haberler Dünya İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü | Dış Haberler

        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü

        İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılar, İran'ın da düzenlediği misilleme saldırılarıyla devam ediyor. İsrail, dört gündür İran'ın bazı nükleer tesislerini hedef alırken, tesislerde meydana gelen hasar uydudan görüntülendi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 16.06.2025 - 08:57 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:59
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        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
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        İsrail'in 'İran'a nükleer programını hedef aldığı' iddiasıyla 13 Haziran gece yarısı başlattığı saldırılar, İran'ın da düzenlediği misilleme saldırılarıyla devam ediyor. İsrail, dört gündür süren saldırılarda çok kez İran'ın nükleer tesislerini hedef aldı, nükleer tesislerde meydana gelen hasar uydudan görüntülendi.

        ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies, İran'daki nükleer tesislerin bazılarında oluşan hasarı görüntüledi.

        NATANZ NÜKLEER TESİSİ

        İran'ın Tahran kentinin 215 kilometre güneydoğusunda bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin saldırılardan önceki hali ve sonrası böyle görüntülendi.

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        İSFAHAN

        İsfahan tesisinin İsrail saldırılarından önceki hali ve saldırılardan sonra oluşan hasar böyle görüntülendi.

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        PİRANŞAR

        Maxar Technologies tarafından sağlanan bu uydu görüntüsü de 14 Haziran 2025 Cumartesi günü İsrail hava saldırılarıyla vurulan İran'daki Piranşar tesisinin önceki ve sonraki halini gösterdi.

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        Description

        GHADİR TESİSİ

        Bu uydu görüntüsünde de 14 Haziran günü İsrail saldırılarıyla vurulan Tahran kentindeki IRGC Ghadir tesisindeki hasarın öncesi ve sonrası kaydedildi.

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