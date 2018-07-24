İstanbul Ankara arasını bir saate indirdiler

Ünlü işadamı Elon Musk'ın bundan 5 yıl önce fitilini ateşlediği hyperloop (tüp içi kara ulaşım sistemi), gün geçtikçe yeni hız rekorları ile kendinden söz ettiriyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, nihai hedefi saatte bin kilometre hızı geçmek olan sistem, en son kırılan yeni hız rekoru ile gündeme geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X'in düzenlediği 'Hyperloop Pod' hız yarışının üçüncüsünü, ürettikleri aracı saatte 467 kilometre hıza ulaştıran Münih Teknik Üniversitesi öğrencilerinin WARR ekibi kazandı. Münih Teknik Üniversitesi'nden WARR ekibine birinciliği getiren kapsül, 70 kilogram ağırlığında olacak şekilde üretildi. Yapımında karbon fiber malzemenin kullanıldığı araçta 50 kW'lık bir elektrik motoru bulunuyor. WARR'ın kapsülünde en dikkat çeken ayrıntı ise, aracın tam beş saniye içinde durmasını sağlayan pnömatik sürtünme frenleri. Böylece kapsül, tüp sisteminin içinde saatte 467 kilometre hızla yol alırken bile 5 saniye içerisinde tamamen durabiliyor. WARR, geliştirdiği teknoloji ile yolcu uçaklarının 900 kilometrelik hızının yarısına karada ulaşmış oldu. Alman ekibin hız rekoru, söz konusu sistemin bir gün Türkiye'de inşaa edilirse, 450 kilometrelik İstanbul - Ankara yolunun bir saat içinde alınabileceğini de gösteriyor.

ULAŞILAN HIZ 18 AYDA YÜZDE 400 ARTTI

SpaceX'in ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki merkezinde düzenlenen yarışma, 1.25 kilometre uzunluğundaki bir test tünelinde gerçekleştirildi. 40 ülkeden 20 üniversiteli ekibin yarıştığı etkinlik, hyperloop teknolojisinin kısa zaman içinde kat ettiği mesafeyi göstermesi açısından da farklı bir önem taşıyor. Öyle ki, WARR kapsülü 2017 ocak ayındaki yarışmada 92.8 kilometrelik hıza ulaşmıştı. WARR'ın bir buçuk yıl içinde ulaştığı saatte 467 kilometrelik hız rekoru, bir buçuk yıl içinde ulaşılan hızın yüzde 400 arttığını gösteriyor. Elon Musk'ın şirketlerinin hali hazırda bir hyperloop geliştiren ekiple işbirliği bulunmuyor. Fakat Musk2ın 2013 yılında söz toplu ulaşımı tüpler içinde çok yüksek süratlerle gerçekleştiem fikrini yayınladığı 60 sayfalık makale, söz konusu teknolojinin gelişiminde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

HYPERLOOP NEDİR?

Hyperloop'un, hava, kara ve deniz taşımacılığına alternatif olması hedefleniyor. Hava basınçlı tüplerden oluşan sistem, tüplerin içindeki yolcu taşıyan kapsüllerin çok yüksek hızlara ulaşarak mesafelerin daha az bir sürede alınmasını hedefliyor.

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