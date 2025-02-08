2 polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı!
İstanbul Bağcılar'da, dün öğle saatlerinde içinde polis memurlarının bulunduğu polis aracının kapısını açıp, biri kadın 2 polis memurunu bıçakla yaralayan 26 yaşındaki şüpheli Hayrullah B. tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da Bağcılar'da, şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
SUÇ ALETİYLE YAKALANMIŞTI
AA'daki habere göre yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakalamıştı.
EMNİYETTE SORGUSU TAMAMLANDI
Ekip otosundaki 2 polis memuruna saldırarak bıçakla yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hayrullah B'nin (26), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.