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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 2 polisi bıçaklayan Hayrullah B tutuklandı! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        2 polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı!

        İstanbul Bağcılar'da, dün öğle saatlerinde içinde polis memurlarının bulunduğu polis aracının kapısını açıp, biri kadın 2 polis memurunu bıçakla yaralayan 26 yaşındaki şüpheli Hayrullah B. tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 14:31 Güncelleme: 08.02.2025 - 14:31
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        2 polisi bıçaklayan zanlı tutuklandı!
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        İstanbul'da Bağcılar'da, şüpheli Hayrullah B. (26), ekip otosunun kapısını açarak polis memurları M.E.K. ve F.İ'ye bıçakla saldırmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

        SUÇ ALETİYLE YAKALANMIŞTI

        AA'daki habere göre yaralanan 2 polis, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri, kaçan saldırganı İnönü Mahallesi'nde kullandığı bıçakla yakalamıştı.

        EMNİYETTE SORGUSU TAMAMLANDI

        Ekip otosundaki 2 polis memuruna saldırarak bıçakla yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Hayrullah B'nin (26), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

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