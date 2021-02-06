Eşini ve kızını sıcak suyla yakmıştı! Sıcak su silah sayıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaVAHŞET! Eşini ve çocuğunu kaynar suyla yakmıştı... Savcıdan son dakika talep
ABONE OL

Eşini ve kızını sıcak suyla yakmıştı! Sıcak su silah sayıldı!

Konya'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Rukiye Ay (23) ve kızı Eylül'ü (1.5) üzerlerine sıcak su dökerek, haşlayan ve olaydan sonra tutuklanan Ali Ay (28) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenen iddianamede Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4.5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi

VAHŞET! Eşini ve çocuğunu kaynar suyla yakmıştı... Savcıdan son dakika talep
Eşini ve kızını sıcak suyla yakmıştı! Sıcak su silah sayıldı!
0:00 / 0:00
DHA

Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi´nde oturan, 6 yıllık evli Rukiye Ay (23),iddiaya göre, 9 Ocak'ta kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı (28) uyandırdı. Buna sinirlenen Ali Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı.

KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tutuklu sanık Ali Ay hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'Kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından yargılama talep edilen iddianamede Rukiye Ay'ın, kahvaltı için eşi Ali Ay'ı uyandırdığı ve bunun üzerine çift arasında tartışma çıktığı belirtildi.

AMBULANSI ARAMASINA ENGEL OLMUŞ

Ali Ay'ın tartışma sırasında 'Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun, çocuğu alıp tekmeyi basacağım' diyerek tehdit eylemini gerçekleştirdiği vurgulandı. Ali Ay'ın ardından sıcak suyu eşinin başından aşağı döktüğüne ve yanındaki kızı Eylül'ün bacağına isabet ettiğine yer verildi.

İddianameye göre, Rukiye Ay da ifadesinde olayı anlatıp, sıcak suyla haşlandıktan sonra ambulansı aramaya çalıştığını ancak eşinin engel olduğunu, bunun üzerine kızını yanına alarak karşı komşuya sığındığını söyledi.

KASITLI OLARAK DÖKMEMİŞ

İddianamede Ali Ay'ın ifadesine de yer verildi. Ay, ifadesinde, eşinin uyandırması üzerine kahvaltı sofrasına oturduğunu belirterek, ''Kahvaltı sofrasına oturduktan sonra tartıştık. Çaydanlıktan kendi bardağıma çay dolduracağım esnada eşim elime saldırdı. Dökülmemesi için çaydanlığı havaya kaldırdım

Bu esnada sıcak su kendi sol elime ve eşimin sırt kısmına döküldü. Olay nedeniyle panik yapıp, babamı aradım. Çocuğumun üzerine su döküldüğünden haberim olmadı. Kasıtlı olarak eşim ve kızımın üzerine kaynar su dökmedim'' dedi.

ANNE İLE KIZINDA İKİNCİ DERECE YANIK

İddianamede, Rukiye Ay'ın sırtında ve her iki omuzu ile vücudunun büyük bölümünde ikinci derece yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlatıldı. Eylül'ün ise sağ ayağında ikinci derece yanık oluştuğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği belirtildi.

"SICAK SU, SİLAH SAYILSIN" TALEBİ

İddianamede, Ali Ay'ın ifadesinde eşinin eline vurması sonucu çaydanlıktaki suyun döküldüğünü söylememesine rağmen Rukiye Ay'ın vücudunun büyük bölümünün yaralanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın savunması ise suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildi. Ali Ay'ın, sıcak suyun eşinin yanındaki kızına da gelebileceğini öngörmesine rağmen eylemine devam ederek, yaş itibarıyla kendisini savunamayacak durumda olan çocuğunu ve eşini yaraladığının anlaşıldığına da değinildi. Sıcak suyun ise Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi tarafından verilen karar örnek gösterilerek, 'silah' niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ali Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4.5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ali Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PKK'YA DARBE! Son dakika: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEM3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! Özgecan Usta'nın erkek arkadaşına ev hapsi - HABERLER
GÜNDEMÖzgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi
İSKİ İstanbul su kesintileri: 6 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
ÖZEL | Son dakika: Ankara-İzmir YHT projesi ne zaman açılacak?
GÜNDEMAnkara-İzmir YHT projesi hayata geçiyor
Hafta sonu marketler açık mı? Bugün (6-7 Şubat) marketler A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarketler saat kaça kadar açık?
İstanbul barajları doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı 2021 ne kadar? İşte barajlardaki son durum
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
HİLEKARLAR! Son dakika... Sahte altında müthiş hile ortaya çıktı!
GÜNDEMSahte altında müthiş hile!
SAPIK| Son dakika: Eşiyle yürüyen kadına taciz! Rezalet kamerada! - haberler -
GÜNDEMEşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz!
YOK ARTIK! Son dakika: Karnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
GÜNDEMKarnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
Bakan Selçuk: Öğretmen atamalarının uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz
GÜNDEMBakan Selçuk: Elimizden geleni yapıyoruz