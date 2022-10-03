İstek şarkı vahşetine hukuki bakış 0:00 / 0:00

Türkiye, başkentte işlenen müzisyen Onur Şener cinayetini konuşuyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3'ü de kamu çalışanı olan saldırganlar, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen Şener ile mekanda tartıştı. A.G., S.S. ve İ.K. adlı saldırganlar, Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hukukçular ise saldırıyla ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu. Faillerle ilgili 'iştirak' haline bakılacağını ve 'canavarca hisle adam öldürme' suçunun işlendiğinin görüldüğünü söyleyen hukukçular, şunları kaydetti:

“İŞTİRAK HALİNE BAKILACAK” Avukat Dr.Rezan Epözdemir: “Burada olaya ilk bakınca tasarlayarak öldürme suçunun işlendiği görülüyor. Çünkü mekanın dışında Onur Şener’in çıkışını bekliyorlar. Ardından da saldırıyorlar. Fikir ve eylem birliği içinde bu cinayeti işledikleri görülüyor. Bu noktada ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırlar. Diğer yandan bu saldırıda cinayetin iştirak halinde işlenip işlenilmediğine de bakılır. Yani eylem üzerinde ortak bir hakimiyet var mı ona bakılır. Cinayet bu şekilde işlendiyse hepsi müşterek fail olur.”