İstek şarkı cinayeti! Müzisyen hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında kan donduran bir olay meydana geldi.

İSTEK PARÇADA BULUNDULAR

Eğlence mekanına iki kadın arkadaşlarıyla gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen A.G. (36), S.S. (36) ve İ.K. (35), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu.

ŞARKIYI FARKLI TARZDA SÖYLEDİ

Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İ.K., kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İ.K.'ye işine karışmamasını söyledi.

İLK KAVGA MEKANDA YAŞANDI

Bu diyaloğun ardından da gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI

Eğlence mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

— Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2022

ŞENER'İN ÖLÜMÜNE TEPKİ YAĞDI

Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.