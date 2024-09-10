İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Muhtar amca Salim Güran’ın Narin’in cesedini yok etmesi için 200 bin lira teklif ettiğini söyleyip herkesin yanıtını aradığı o günü anlatmıştı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın (8) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 24 şüpheliden sıva ustası Nevzat Bahtiyar ifadesinde muhtar amca Salim Güran’ın isteği üzerine Narin’in cansız bedenini bulunduğu yere kendisinin sakladığını itiraf etti. Nevzat Bahtiyar'ın itirafı ifade tutanağına şöyle yansımıştı:

REKLAM "BANA 'BUNU YOK EDECEKSİN" DEDİ “21 Ağustos’ta evimizin şebeke sularının kesik olduğundan dolayı köyümüzün muhtarı Salim Güran’ı aradım. ‘Ben arıza için yetkilileri ararım’ dedi. Benim evim ve muhtar Salim Güran’ın evi arasında yaklaşık 80-100 metre mesafe vardır. Evden 23 AN 630 plaka aracım ile çıktım, sonra arkamdan Renault marka beyaz renkli ve 47 plakalı araçla Salim Güran’ın geldiğini gördüm. Bana korna ve selektör yaptı. Araçtan indik. Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek ‘Bunu yok edeceksin’ dedi.

"ARACIMI DERENİN KENARINDA DURDURDUM" Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalın ağzını orada bağlamadan aracımda ayak paspasının olduğu yere koydum. Aracımın yönü mezarlık tarafıydı. Muhtar Salim Güran, ayrılmadan önce Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Derenin yanındaki stabilize yoldan aşağı doğru inerek uygun bir yer baktım, aracımı derenin kenarında durdurdum. "AYAĞININ KESİK OLUP, OLMADIĞINI HATIRLAMIYORUM" Çuvalı aracımdan alarak elime almıştım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum, çünkü çok telaşlıydım. Çevrede ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasının ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım, üzerine bir taş koydum. 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim. Stabilize yoldan çıktıktan sonra baldızımın evine gittim.”

REKLAM ARAÇLA TAŞIMIŞ İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından Narin Güran’ın cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin de arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıkmıştı. 25 Ağustos’ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle alınan görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın, Salim Güran’ın otomobilinden aldığı Narin’in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görülmüştü. "SANA ÖYLE BİR ACI YAŞATACAĞIM Kİ..." Bu arada ifadesinde Narin’i arama çalışmalarına katıldığını, cinayeti Salim Güran’ın işlediğini düşündüğünü anlatan Nevzat Bahtiyar, “Narin’in cesedi dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma da evime gelince itiraf ettim. Salim Güran güçlüdür, adamları var. Neden öldürdüğünü bilmiyorum. Sosyal medyada babası Arif Güran’a ‘Sana öyle acı yaşatacağım ki, asla unutamayacaksın’ demiş” dedi.

KEŞİF YAPILMIŞTI Narin’in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi’nin kenarında dün öğleden sonra keşif yapıldı. Amcası Salim Güran’ın 200 bin lira para teklifi üzerine Narin’in cesedini alıp gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar jandarma eşliğinde götürüldüğü dere kenarında yer göstermeleri yaptı. BAKAN TUNÇ: İTİRAFÇI TUTUKLANDI Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Tunç paylaşımında, "8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat Bahtiyar çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verdi.

8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 10, 2024 İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar, sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Nevzat Bahtiyar (48) sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, amca Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu. Nevzat Bahtiyar, olayla ilgili şunları anlattı: "Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum."

- "İkametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." ifadesini kullandı. Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat Bahtiyar, ifadesinde şunları kaydetti: "Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım."

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat Bahtiyar'ın diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi. Kararda, şunlar kaydedildi: "Soruşturmanın henüz tamamlanmamış oluşu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, Anayasanın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nin 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3. maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, verilmesi beklenen cezaya göre şüphelinin kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel bulunması, tutuklama tedbirinin ölçülü olması ve bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verilmiştir."