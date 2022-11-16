Belirtili isim tamlamalarında tamlanan görevinde bulunan ve bazı hal durum ekleriyle karıştırılmaması gereken iyelik zamiri içeren cümleler hangileridir? İyelik zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak derlediğimiz yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

İyelik Zamiri Nedir?

İsimlere eklenerek bahsedilen nesne ya da varlığın, kime ve neye ait olduğunu belirten eklere iyelik zamirleri” adı verilmektedir. Bu zamirler aynı zamanda sahiplik zamirleri olarak da adlandırılırlar. İyelik zamirlerinin eklendiği isimler, isim tamlamalarında tamlanan görevinde kullanılmaktadır.

tekil şahıs iyelik eki: -m eki (Evim, arabam) tekil şahıs iyelik eki: -n eki (evin, araban) tekil şahıs iyelik eki: -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü (evi, arabası) çoğul şahıs iyelik eki: -mız, -miz, -muz, -müz (evimiz, arabamız) çoğul şahıs iyelik eki : -nız, -niz, -nuz, -nüz (eviniz, arabanız) çoğul şahıs iyelik eki : -ları, leri (evleri arabaları)

İyelik Zamiri İle Alakalı Cümleler

Cümle içinde yer alan iyelik zamirlerinin kolaylıkla tespit edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Aşağıda dikkat edilmesi gereken bu hususları, iyelik zamiri içeren cümleler ile birlikte bulabilirsiniz.

Şimdi gelin hep birlikte iyelik zamirleri ile alakalı bu notlara bir göz atalım:

Not: Üçüncü tekil kişi iyelik eki olan -ı, -i, -u, -ü ekleri ile belirtme hâl eki olan -ı, -i, -u, -ü ekleri sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ise şudur: İyelik ekleri, biri isim tamlaması kurdukları için sözcüğün başına onun ve onların zamirleri gelmektedir. Hal eklerinde ise kesinlikle ilgili sözcüğün başına onun ve onların gibi şahıs zamirleri gelmez.