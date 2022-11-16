Belirtili isim tamlamalarında tamlanan görevinde bulunan ve bazı hal durum ekleriyle karıştırılmaması gereken iyelik zamiri içeren cümleler hangileridir? İyelik zamiri konu anlatımı formatına uygun olarak derlediğimiz yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
İyelik Zamiri Nedir?
İsimlere eklenerek bahsedilen nesne ya da varlığın, kime ve neye ait olduğunu belirten eklere iyelik zamirleri” adı verilmektedir. Bu zamirler aynı zamanda sahiplik zamirleri olarak da adlandırılırlar. İyelik zamirlerinin eklendiği isimler, isim tamlamalarında tamlanan görevinde kullanılmaktadır.
- tekil şahıs iyelik eki: -m eki (Evim, arabam)
- tekil şahıs iyelik eki: -n eki (evin, araban)
- tekil şahıs iyelik eki: -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü (evi, arabası)
- çoğul şahıs iyelik eki: -mız, -miz, -muz, -müz (evimiz, arabamız)
- çoğul şahıs iyelik eki : -nız, -niz, -nuz, -nüz (eviniz, arabanız)
- çoğul şahıs iyelik eki : -ları, leri (evleri arabaları)
İyelik Zamiri İle Alakalı Cümleler
Cümle içinde yer alan iyelik zamirlerinin kolaylıkla tespit edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Aşağıda dikkat edilmesi gereken bu hususları, iyelik zamiri içeren cümleler ile birlikte bulabilirsiniz.
Şimdi gelin hep birlikte iyelik zamirleri ile alakalı bu notlara bir göz atalım:
Not: Üçüncü tekil kişi iyelik eki olan -ı, -i, -u, -ü ekleri ile belirtme hâl eki olan -ı, -i, -u, -ü ekleri sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken ise şudur: İyelik ekleri, biri isim tamlaması kurdukları için sözcüğün başına onun ve onların zamirleri gelmektedir. Hal eklerinde ise kesinlikle ilgili sözcüğün başına onun ve onların gibi şahıs zamirleri gelmez.
Örnek:
- Kalemi hiçbir zaman yanından ayırmaz.
Yukarıdaki ‘’kalemi’’ sözcüğünün önüne ‘’onun, onların’’ zamirlerinden herhangi birini getiremeyiz. Bu şahıs zamirlerinden bir tanesini cümlenin başına getirdiğimizde, cümledeki anlam bozulacağı için burada kullanılan –i ekinin belirtme hal eki olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.
- Kalemi sınıftaki en güzel kalemdir.
Yukarıdaki ‘’kalemi ‘’sözcüğünün önüne ise ‘’onun’’ ya da ‘’onların’’ şahıs zamiri getirilebilir. Onun kalemi dediğimizde oluşan isim tamlaması, burada kullanılan –i ekinin iyelik zamiri olduğunu bize göstermektedir.
Not: Aynı zamanda iyelik zamirleri belgisiz zamirlerin sonuna da eklenebilmektedir.
Örnek:
- Bazısı söylediklerimi dinlemek yerine, arkasını dönüp gidiyor.
- Çoğumuz zamanında birtakım zorluklar yaşadık.
İyelik Zamiri Örnekleri
Yukarıda ayrıntılarıyla bahsedilen iyelik zamirleri konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıda verilen örnekleri inceleyebilirsiniz:
- Evim iki katlı ve bahçelidir. (benim evim)
- Fikrim o yöndedir ki; iyiler her zaman kazanır. (benim fikrim)
- Duyguların benim için çok şey ifade ediyor. (senin duyguların)
- Kitabını bir süreliğine ödünç alabilir miyim? (senin kitabını)
- Dün akşam eve geç geldiği için annesi çok kızmış (onun annesi)
- İşleri yoluna girdiğinden beridir çok mutlu. (onun işleri)
- Babama, artık arabamızı değiştirmenin zamanı gelmedi mi diye sordum. (bizim arabamız)
- Kardeşimle birlikte annemizi otogardan almaya gidiyoruz. (bizim annemiz)
- Görüşlerinizi kabul etmem mümkün görünmüyor (sizin görüşleriniz)
- Bahtınız her daim açık olsun (sizin bahtınız)
- Arabaları epey pahalıymış diye duydum (onların arabaları)
- Hakkımızda söyledikleri benim de kulağıma geldi (onların söyledikleri)
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