İyelik eki almayan fakat hal durum ekleri alabilen ve cümle içinde isim tamlamalarında da kullanılabilen işaret zamiri içeren cümleler hangileridir? İşaret zamiri konu anlatımı yöntemine uygun olarak ayrıntılı olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

İşaret Zamiri Nedir?

Kişi isimleri dışındaki bütün nesne ve kavram isimlerinin yerini işaret anlamıyla tutan kelimelere “işaret zamiri” denir. Hem işaret etmek, nesneyi göstermek hem de isimin yerini tutmak isteyen bu işaret zamirleri esas olarak bu, şu, o, bunlar, şunlar ve onlar sözcükleridir.

Genellikle yakındaki varlıklara işaret ederken bu ve bunlar; biraz uzaktaki varlıklara işaret ederken şu ve şunlar; en uzaktaki varlıklara işaret ederken o ve onlar sözcükleri kullanılmaktadır.

Yukarıda bahsedilen işaret zamirlerinin dışında Türkçede sıklıkla kullanılan diğer işaret zamirleri ise bura, şura, ora, burası, şurası, orası, burada, şurada, orada, buradan, şuradan, oradan, burayı, şurayı, orayı, buralar, şuralar, oralar, öteki, beriki gibi sözcüklerdir.

İşaret Zamiri Örnekleri