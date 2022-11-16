İyelik eki almayan fakat hal durum ekleri alabilen ve cümle içinde isim tamlamalarında da kullanılabilen işaret zamiri içeren cümleler hangileridir? İşaret zamiri konu anlatımı yöntemine uygun olarak ayrıntılı olarak hazırladığımız yazımızı sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…
İşaret Zamiri Nedir?
Kişi isimleri dışındaki bütün nesne ve kavram isimlerinin yerini işaret anlamıyla tutan kelimelere “işaret zamiri” denir. Hem işaret etmek, nesneyi göstermek hem de isimin yerini tutmak isteyen bu işaret zamirleri esas olarak bu, şu, o, bunlar, şunlar ve onlar sözcükleridir.
Genellikle yakındaki varlıklara işaret ederken bu ve bunlar; biraz uzaktaki varlıklara işaret ederken şu ve şunlar; en uzaktaki varlıklara işaret ederken o ve onlar sözcükleri kullanılmaktadır.
Yukarıda bahsedilen işaret zamirlerinin dışında Türkçede sıklıkla kullanılan diğer işaret zamirleri ise bura, şura, ora, burası, şurası, orası, burada, şurada, orada, buradan, şuradan, oradan, burayı, şurayı, orayı, buralar, şuralar, oralar, öteki, beriki gibi sözcüklerdir.
İşaret Zamiri Örnekleri
- Bundan elde ettiğimiz faydadan oldukça memnunum.
- En son onunla sohbet etmiştim.
- Oraya şunu
- Onlar en çok giydiğim ayakkabılarımdır.
- Müzik dinlemek istediğim zaman şunları
- Bu araçların bir de şöylesini test etmelisiniz.
- Çantam yırtılınca ötekini kullanmaya başladım.
- Şunu nasıl görmezden geliyorsun, aklım almıyor
- İşten eve dönerken yolda bunu bulmuşlar
- Işıldayan demir pas tutmaz, bunu asla unutma.
- Yeni taşındığımız evde ona ihtiyacımız olmaz.
- Bence ötekini giyersen sana daha çok yakışır.
- Eskiden şuralar çocuklar için top sahasıydı.
- Biri şunun ne anlama geldiğini söyleyebilir mi?
- Bunlar benim en sevdiğim kalemlerimdir.
- Bura bana çok tanıdık geliyor.
- Böylelerinden her zaman uzak duracaksın.
İşaret Zamiri İle İlgili Cümleler
Bünyesinde işaret zamiri barındıran cümleler konusunda dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Şimdi gelin işaret zamiri içeren cümleler yardımıyla bu hususlar nelermiş, onlara bir göz gezdirelim.
Not: Cümle içinde kullanılan ‘’o’’ sözcüğü eğer bir insanın yerine kullanılırsa şahıs ya da kişi zamiri; eğer insan dışında herhangi bir varlığın yerine kullanılıyorsa o sözcük işaret zamiri olmaktadır.
Örnek:
- Geçen gün onu Kadıköy’de yemek yerken gördüm. (Onu sözcüğü bir insan yerine kullanıldığı için şahıs zamiridir.)
- Maddi zorluklar yaşadığı için onu elden çıkarmak zorunda kaldı. (Onu sözcüğü insan dışı bir varlık ya da nesne yerine kullanıldığından işaret zamiridir.)
Not: İşaret zamirleri cümle içinde bulunan bir isim tamlamasında tamlayan görevinde bulunabilir.
Örnek:
- Bunun çerçevesi orta yerinden kırıldı.
- Onun arabası gayet güzel.
- Benim için şunun kenarını tutabilir misin?
Not: İşaret zamirleri ile işaret sıfatları sıklıkla birbirleriyle karıştırılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işaret anlamı taşıyan sözcüklerin cümle içindeki durumudur. Eğer sözcük ismin önüne geliyorsa işaret sıfatı; yalnız kullanılıyorsa işaret zamiri olarak kullanılmaktadır.
Örnek:
- Şu tabakları masanın üstünden kaldırıp mutfağa götürür müsün? (İşaret sıfatı)
- Şunları masanın üstünden kaldırıp mutfağa götürür müsün? (İşaret zamiri)
Not: İşaret zamirleri; bir yargı, bir olay ya da bir durum yerine de kullanılabilir:
Örnek:
- Başarılı olabilmek için her zaman planlı çalışmalısın, bunu unutma!
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