Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalar

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalar

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalar
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalar...

Poyraz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Son geldiğimiz noktada masadan kalkma gibi durum da olmadı. Masa bazı konularda kendi aralarında anlaşmazlığa düştü. Kendi iç hukukuyla bu anlaşmazlığı nasıl ortadan kaldıracağını düşündü. Akşener'in başından beri vurguladığı bu seçimi nasıl kazanmaktı? Konsantrasyonumuz buydu. Bunu da makulde ve makbulde yapmaya çalıştık. 2-6 Mart arasında yoğun bir baskı gördük, hem sosyal hem görsel medyadan. Sizi takip eden 300 kişi ve takip ettiğiniz 300 kişinin aynı anda reaksiyonu sizde yeni bir durumu ortaya çıkarıyor. Bu konuda sendeleme olmadı diyemem; oldu. Sarayın pompalamaya çalıştığı 'gittiler, baraj altındalar' propagandası değildi. Sonra ortaya kararlı bir görüntü çıktı. Milletin bu ülkede yaşama konforunu önemsiyoruz. 14 Mayıs seçimleri hepimiz için tarihi seçim. O aralıktaki süreç kapatılmış durumda. Sarayın ve AK Parti'nin propagandası anketler üzerinden devam ediliyor. Herkesin bize yolda karşılaştığımızda yüzündeki tebessümü görüyoruz. 'Meral Akşener'in selamını getirdim, desteklerinizi bekliyoruz' diyorum, 'Sen beni geç yanımdaki komşuma git' diyorlar. Bu seçimde İYİ Parti'nin birinci parti çıkmaması için hiçbir sebep görmüyorum.

"TÜRKİYE'DE 120 DAKİKADA BİR GÜNDEM DEĞİŞİYOR"

Bir ittifak diye kavram var, iki ortak liste diye kavram var, üç bir partinin listesinden girmek diye kavram var. Üçünün kombinasyonunu hesaplama modülleri üzerinden karar alındı aslında. Hiç seçime girmediğimiz il var. Biz orada CHP listesinde isimlerimiz var. Milletvekili adayının kişiliği, kimliği, bölgedeki duruşu. Türkiye'nin seçmen davranışı, demografik yapısı dikkate alınarak en efektif sonuç ve listeme yapıldı. Anayasal hakların kullanılmasını çok önemsiyorum. Sayın İnce de bir siyasi partinin genel başkanı. Sayın genel başkanımız bu konuya ilişkin son derece naif, özenli cümleleri seçerek ifade etti. Birinci turda sürecin tamamlanacağını düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse 120 dakikada bir gündem değişiyor. Popülist söylem ve siyasetin belli bir alandan sonra vatandaşın kendi gündeminden ve gerçeğinden koptuğu süreç yaşıyoruz. Türkiye'ye bütüncül yaklaşmak zorundayız. İYİ Parti'nin ve 6'lı Masa'nın ortaya koymaya çalıştığı 85 milyonun tamamına sürdürebilir kalıcı politikalar. Bir partinin örgütlenmesi, yurt sathında propaganda faaliyetleri gerçekten çok zor. Toplumun her katmanının bambaşka sorunları var. Bunları ortaklaşarak götürmemiz getiriyor. İYİ Parti'nin temsil ettiği değerler açısından 14 Mayıs'ta bu işin biteceğini öngörüyorum. Olmadı, ikinci tura kaldı, ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüsleyeceğine her attığımız adımda fark ediyoruz.

"BİZ BUGÜN DE DÜN SÖYLEDİĞİMİZ YERDEYİZ"

Sayın genel başkanımızın önderliğinde birçok partiyi ziyaret ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğimizde, sayın genel başkanımızla yaptığı sohbette sayın Yavaş ve sayın Ekremoğlu'na ilişkin tespitte bulundu. 'Bizimle ilgili tereddütünüz varsa olmasın' dedi. O günden itibaren İYİ Parti nezaketli bir dille 'kazanabilecek aday' dedik. Bilimsel verileri dikkate alarak bütün üzerinden değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bu noktada sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'ın ismi bütün anketlerde öne çıkıyordu. Son tahlilde sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'la birlikte sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları fotoğrafı 'kazanabilecek aday' fotoğrafı. Dolayısıyla bugün de dün söylediğimiz aynı yerdeyiz.

"SIĞINMACILAR KONUSU İLK ÜÇ GÜNDEMİMİZDEN BİRİ"

Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda da mülakatı kaldıracağız dedi. 2023-2026 arasında tüm sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine ilişkin doktrini ortaya koyan siyasi partinin temsilcisi olarak huzurlarındayız. Bu diğer gündemlerimizle birlikte eş zamanlı birlikte götürülen bir durum. Bugün sevmediğinizi yarın sevebilir, bugün sevmediğinizi yarın sevebilirsiniz. Ama bugün güvenmediğnize ömür boyu güvenmezsiniz. Artık bu iktidarın beyanlarına ve ortaya koyduğu politikalara kimsenin güveni kalmadı. Geri dönülmez cümleleri sarf eden sayın Erdoğan'ın bu açıklamalarının hiçbirini ne biz ne vatandaş güvenilir bulmuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. 21 yılın sonunda bir siyasi iktidar kendisini bu şekilde kamuoyunun önünden kaldırmamalıydı. Çok üzücü bir durum. Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet.

Ayrıntılar geliyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
GÜNDEM Su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı
Son dakika: Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Nisan 2023! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEM 24 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Şırnak’ta terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
GÜNDEM Şırnak’ta terör operasyonları: 8 gözaltı
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı ...
YKS sınav yerleri ve belgesi ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM YKS üniversite sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
GÜNDEM YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum Yönetimi Meclis Başkanı Dimitriu'ya tepki
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan Rum Yönetimi'ne tepki
2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
GÜNDEM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ...
Muğla'da trafik kazasında yaralanan doktor hayatını kaybetti
GÜNDEM Trafik kazasında yaralanan doktor öldü
Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılıyor! Personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler, kimler başvurabilir?
GÜNDEM Kamuya 75 bine yakın memur alımı yapılıyor!
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
GÜNDEM "İttifaka yüzde 2-3 katkımız olur"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.