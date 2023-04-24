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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili adayı Av. Uğur Poyraz'dan Habertürk'e açıklamalar...

Poyraz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Son geldiğimiz noktada masadan kalkma gibi durum da olmadı. Masa bazı konularda kendi aralarında anlaşmazlığa düştü. Kendi iç hukukuyla bu anlaşmazlığı nasıl ortadan kaldıracağını düşündü. Akşener'in başından beri vurguladığı bu seçimi nasıl kazanmaktı? Konsantrasyonumuz buydu. Bunu da makulde ve makbulde yapmaya çalıştık. 2-6 Mart arasında yoğun bir baskı gördük, hem sosyal hem görsel medyadan. Sizi takip eden 300 kişi ve takip ettiğiniz 300 kişinin aynı anda reaksiyonu sizde yeni bir durumu ortaya çıkarıyor. Bu konuda sendeleme olmadı diyemem; oldu. Sarayın pompalamaya çalıştığı 'gittiler, baraj altındalar' propagandası değildi. Sonra ortaya kararlı bir görüntü çıktı. Milletin bu ülkede yaşama konforunu önemsiyoruz. 14 Mayıs seçimleri hepimiz için tarihi seçim. O aralıktaki süreç kapatılmış durumda. Sarayın ve AK Parti'nin propagandası anketler üzerinden devam ediliyor. Herkesin bize yolda karşılaştığımızda yüzündeki tebessümü görüyoruz. 'Meral Akşener'in selamını getirdim, desteklerinizi bekliyoruz' diyorum, 'Sen beni geç yanımdaki komşuma git' diyorlar. Bu seçimde İYİ Parti'nin birinci parti çıkmaması için hiçbir sebep görmüyorum.

"TÜRKİYE'DE 120 DAKİKADA BİR GÜNDEM DEĞİŞİYOR"

Bir ittifak diye kavram var, iki ortak liste diye kavram var, üç bir partinin listesinden girmek diye kavram var. Üçünün kombinasyonunu hesaplama modülleri üzerinden karar alındı aslında. Hiç seçime girmediğimiz il var. Biz orada CHP listesinde isimlerimiz var. Milletvekili adayının kişiliği, kimliği, bölgedeki duruşu. Türkiye'nin seçmen davranışı, demografik yapısı dikkate alınarak en efektif sonuç ve listeme yapıldı. Anayasal hakların kullanılmasını çok önemsiyorum. Sayın İnce de bir siyasi partinin genel başkanı. Sayın genel başkanımız bu konuya ilişkin son derece naif, özenli cümleleri seçerek ifade etti. Birinci turda sürecin tamamlanacağını düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse 120 dakikada bir gündem değişiyor. Popülist söylem ve siyasetin belli bir alandan sonra vatandaşın kendi gündeminden ve gerçeğinden koptuğu süreç yaşıyoruz. Türkiye'ye bütüncül yaklaşmak zorundayız. İYİ Parti'nin ve 6'lı Masa'nın ortaya koymaya çalıştığı 85 milyonun tamamına sürdürebilir kalıcı politikalar. Bir partinin örgütlenmesi, yurt sathında propaganda faaliyetleri gerçekten çok zor. Toplumun her katmanının bambaşka sorunları var. Bunları ortaklaşarak götürmemiz getiriyor. İYİ Parti'nin temsil ettiği değerler açısından 14 Mayıs'ta bu işin biteceğini öngörüyorum. Olmadı, ikinci tura kaldı, ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüsleyeceğine her attığımız adımda fark ediyoruz.

"BİZ BUGÜN DE DÜN SÖYLEDİĞİMİZ YERDEYİZ"

Sayın genel başkanımızın önderliğinde birçok partiyi ziyaret ettik. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğimizde, sayın genel başkanımızla yaptığı sohbette sayın Yavaş ve sayın Ekremoğlu'na ilişkin tespitte bulundu. 'Bizimle ilgili tereddütünüz varsa olmasın' dedi. O günden itibaren İYİ Parti nezaketli bir dille 'kazanabilecek aday' dedik. Bilimsel verileri dikkate alarak bütün üzerinden değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Bu noktada sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'ın ismi bütün anketlerde öne çıkıyordu. Son tahlilde sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'la birlikte sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcıları fotoğrafı 'kazanabilecek aday' fotoğrafı. Dolayısıyla bugün de dün söylediğimiz aynı yerdeyiz.

"SIĞINMACILAR KONUSU İLK ÜÇ GÜNDEMİMİZDEN BİRİ"

Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz haftalarda da mülakatı kaldıracağız dedi. 2023-2026 arasında tüm sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine ilişkin doktrini ortaya koyan siyasi partinin temsilcisi olarak huzurlarındayız. Bu diğer gündemlerimizle birlikte eş zamanlı birlikte götürülen bir durum. Bugün sevmediğinizi yarın sevebilir, bugün sevmediğinizi yarın sevebilirsiniz. Ama bugün güvenmediğnize ömür boyu güvenmezsiniz. Artık bu iktidarın beyanlarına ve ortaya koyduğu politikalara kimsenin güveni kalmadı. Geri dönülmez cümleleri sarf eden sayın Erdoğan'ın bu açıklamalarının hiçbirini ne biz ne vatandaş güvenilir bulmuyoruz. Bu çok tehlikeli bir durum. 21 yılın sonunda bir siyasi iktidar kendisini bu şekilde kamuoyunun önünden kaldırmamalıydı. Çok üzücü bir durum. Sığınmacılar konusu ilk üç gündemimizden biri. Diğer ikisi ekonomi ve adalet.

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