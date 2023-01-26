İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

SİYAH KUĞU (2010) IMDb: 8 METACRITIC: 79

Oldukça genç ve yetenekli bir balerin olan Nina, kuğu gölü balesinin baş dansçısı olmak için hırsa ve tutkuya bürünür. Masumiyeti simgeleyen beyaz kuğu ve şehveti simgeleyen siyah kuğuyu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arayışında olan Thomas Leroy isimli yönetmenin karşısında seçmek üzere olduğu Lily ve Nina bulunur. Nina ve Lily’nin kıyasıya mücadelesi sizi oldukça heyecanlandıracak.