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İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri

Hem sürükleyici hem de merak ettirici filmlere kim hayır diyebilir ki? Son zamanlarda en çok izlenen ve IMDb puanı yüksek gerilim filmi izlemek istiyorsanız, bu içerik tam size göre! İşte, izlerken hiç sıkılmayacağız, gerilmekten yerinizde duramayacağınız ve izleyicilerinden tam not almış en iyi gerilim filmleri...

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  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    ZİNDAN ADASI (2010) IMDb: 8.2 METACRITIC: 63

    Dennis Lehane’nin aynı adlı romanından uyarlanan film, Zindan Adası adı verilen akıl hastanesinden bir suçlunun esrarengiz şekilde kayboluşuDennis Lehane’nin aynı adlı romanından uyarlanan film, Zindan Adası adı verilen akıl hastanesinden bir suçlunun esrarengiz şekilde kayboluşu anlatılıyor. Başarılı filmin kadrosunda, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo ve Ben Kingsley yer alıyor.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    SİYAH KUĞU (2010) IMDb: 8 METACRITIC: 79

    Oldukça genç ve yetenekli bir balerin olan Nina, kuğu gölü balesinin baş dansçısı olmak için hırsa ve tutkuya bürünür. Masumiyeti simgeleyen beyaz kuğu ve şehveti simgeleyen siyah kuğuyu aynı anda canlandırabilecek bir balerin arayışında olan Thomas Leroy isimli yönetmenin karşısında seçmek üzere olduğu Lily ve Nina bulunur. Nina ve Lily’nin kıyasıya mücadelesi sizi oldukça heyecanlandıracak.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    ENIGMA (2014) IMDb:8 METACRITIC: 71

    İngiltere ve ABD yapımı bu film, Alan Turing’in The Enigma isimli romanından uyarlanmıştır. Filmde 2. .Dünya Savaşı yıllarında Nazi’lerin kullandığı Enigma isimli kodu çözmeyi başaran Alan Turing isimli matematikçinin öyküsü anlatılıyor. Devlet tarafından bir grup kuruluyor fakat bu grubun içerisindeki en dahi matematikçi Alan Turing oluyor. Tek çalışmayı seven ve takım çalışmasına ayak uydurmaya çalışan Alan karakterinden ödün vermeli.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    ÖLÜM TAKİBİ 2049: BIÇAK SIRTI (2017) IMDb: 8 METACRITIC: 81

    Neo-Noir türü ile karşımıza çıkan bu film, 1982 yılında vizyona giren Bıçak sırtı filminin devamı niteliğindedir. İlk filmin üzerinden 30 yıl sonrasını anlatan yapımda, Los Angeles polis teşkilatında çalışan memur K’nın yıllardır üstü örtülü kalan gizemli bir olayı çözmesi konu alınıyor. Memur K, toplumu felakete sürükleyecek olan bu olayın çözümü için ödül avcısı Rick Decard’dan yardım istiyor.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    ÇILGIN MAX: ÖFKELİ YOLLAR (2015) IMDb: 8.1 METACRITIC: 90

    Avustralya – ABD yapımı olan ve yönetmenliğini George Miller’ın üstlendiği serinin dördüncü filminde, eşi ve çocuğunun kaybının ardından Max’in nükleer savaşın ve susuzluğun hakim olduğu dünyada var olma mücadelesini konu ediniyor.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    INCEPTION. BAŞLANGIÇ ( 2010) IMDb: 8.8 METACRITIC: 74

    Başrolünde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı ABD yapımı film, bilimkurgu ve psikolojik gerilim kategorisindedir. Dom Cobb adlı bir hırsızı canlandıran DiCaprio, diğer kişilerin zihinlerine girer ve onların hayallerini, sırlarını çalar. Bu döngüden kurtulabilmenin tek yolu ise başlangıcı tamamlayabilmektir. 825 milyon doların üzerinde hasılat yapan film, yayınlandığı dönemden kısa bir süre sonra son 25 yılın en iyi filmleri arasına seçilmiştir.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    ZOR ÖLÜM (1988) IMDb: 8.2 METACRITIC: 72

    Orijinal ismi Die Hard olan Zor Ölüm 1998 yılında vizyona girmiş ABD yapımı bir gerilim aksiyon ve suç filmidir. Filmde New York Polis Departmanı’nda çalışan bir polis memurunun arasının bozuk olduğu eşiyle arasını düzeltmek için Noel akşamı Los Angeles’a gitmesi üzerine burada Alman teröristlerin AVM binasını sardıklarını görmesiyle yaşadıklarını konu ediniyor. Film zamanında 140 milyon hasılat yapmıştır.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    KARA ŞÖVALYE (2008) IMDb: 9 METACRITIC: 84

    Orijinal ismi The Dark Knight olan Kara Şövalye’nin yönetmenliğini Christopher Nolan üstlenmiştir. ABD yapımı olan film fantastik ve gerilim türündedir. 2005 yılında başlayan Batman Başlıyor filminin devamı niteliğinde olan Kara Şövalye’de Batman, Joker ile mücadele eder. Joker karakterini canlandıran Heath Ledger ne yazık ki, çekimler bittikten sonra reçeteli ilaçları yanlış kullanmasından dolayı zehirlenerek vefat etmiştir. Kara Şövalye 8 dalda Akademi Ödülü’ne aday olmuştur ve BAFTA Ödülleri’nin de sahibi olmuştur.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    KAYIP KIZ (2014) IMDb: 8.1 METACRITIC: 79

    ABD yapımı olan ve yönetmenliğini David Fincher’ın üstlendiği film, Gillian Flynnn adlı aynı romandan uyarlanmıştır. Filmde kapısının kaybından tutulan bir adamın hikayesi anlatılır. Nick ve Amy çifti oldukça mutludur ve yıldönümlerini kutlamak için hazırlanırlar. Bu sırada Amy ortalıktan kaybolur. Filmin oyuncu kadrosunda; Ben Affleck, Rosamund Pike ve Neil Patrick Harris yer alıyor.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    PRESTIJ (2006) IMDb: 8.5 METACRITIC: 66

    Christopher Nolan’ın yönettiği Prestij, ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı bir projedir. Viktorya Dönemi olarak da bilinen 19. Yüzyıl İngiltere’sinde geçen filmde, iki sihirbazın hikayesi anlatılmaktadır. Birlikte çalışan iki sihirbaz sonrasında rakip ve düşman olur. 109 milyon doların üzerinde hasılat yapan film, 79. Akademi Ödülleri’nde En İyi Görüntü ve En İyi Sanat Yönetmeni dallarında aday gösterilmiş fakat ödül almamıştır.
  • İzlerken yerinizde duramayacağınız şimdiye kadar yapılmış en iyi gerilim filmleri...

    ALTINCI HİS ( 1999) IMDb: 8.2 METACRITIC: 64

    1999 yılında izleyici karşısına çıkan bu film, psikolojik gerilim türündedir. Filmin konusu küçük ve utangaç bir çocuğun zihninde yaşadıkları ve olmayan şeyleri gördüğü üzerine kurulmuştur.  IMDB’ye göre en iyi 250 film arasında yer alan Altıncı His, toplamda 672 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmiştir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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