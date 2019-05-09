Jaklin Güner Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Vakko CEO'su Jaklin Güner'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019'un ikinci çeyreğine girdik, bu sene sizin için nasıl başladı bir performans değerlendirmesi alabilir miyiz?

Jaklin Güner: Biz sektöre liderlik eden bir grubuz; 2019 yılına projeksiyonlarımız doğrultusunda iyi başladığımızı söyleyebilirim. 2019 yılı için grup markalarımızla yüzde 50 büyüme planı yaptık ve ilk çeyreği de küçük sapmalarda olsa bu doğrultuda gerçekleştirdik.

İç piyasadaki satışlarda bir düşüş yaşanıyor, önümüzdeki dönemde iç piyasa nasıl şekillenir satışlar daha iyi seviyeye gelir mi?

Jaklin Güner: Tabiki kurlarda çok oynaklık var ve sektör fiyat yaparken büyük güçlükler yaşıyor, ama biz asla bu kur farklarını yansıtmamaya çalışıyoruz. Biz lüks segmentte bu kur farklarını minimum seviyerlerde yansıttığımız için son derece avantajlıyız şu anda. Sektör için konuşursak, Türkiye'de de bu seviyede artan bir alım gücü olduğunu zannetmiyoruz ama gerek iç pazarda gerekse dış pazarda kur farklarının etkisiyle de fiyat yapmakta zorlanıyoruz.

Türkiye'de lüks dünyaya göre 2 kat büyüyor.

Önümüzdeki dönem toplamda ne kadar yatırım yapmayı planlıyorsunuz?

Jaklin Güner: Biz geçtiğimiz 2 yıl içerisinde 150 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. 2019 yılı içerisinde de 80 milyon TL'lik bir yatırım planlıyoruz, 30 yeni lokasyon daha katacağız. En son yeni Havalimanın'da açtığımız mağaza da dünya markalarının olduğu bölgede Vakko yer aldı.

İnternetten satışların performansını ve yeni trendleri konuşalım, rekabet açısından nasıl ayak uyduruyorsunuz neler yapıyorsunuz?

Jaklin Güner: Tabiki internetten satışların payı katlanarak büyüyor. En hızlı büyüyen satış kanalı bu diyebiliriz. İnternetten satışların Grup içindeki payı yüzde 5'ler mertebesinde, dijital dönüşümde de muazzam bir altyapı hazırlığı içindeyiz. 2015'te ilk kasasız uygulama Vakko tarafından yapıldı, stil danışmanlığı servisimizi online'a taşımaya çalışıyoruz.

Sektöre yabancı ilgisi nasıl?

Jaklin Güner: Diyebiliriz ki şu anda yabancı turistler için Türkiye çok avantajlı, lüks müşterisi için de çok avantajlı. Kalite-fiyat dengesi açısından iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Grup içinde turist alışveriş oranımız yüzde 12-15 seviyelerinde ancak Zorlu ve İstinye Park'ta bu oranın yüzde 30'lara kadar çıktığını gözlemliyoruz.

Sektör istihdam oranı yaratmada da önemli bir rol oynuyor; sizin de istihdamda parlak rakamlarınız var özellikle kadın istihdamında, burada hedefiniz nedir?

Jaklin Güner: 2018 yılı sonu itibariyle 2400 çalışanımız var ve bizde kadınların oranı toplamda bakarsak erkeklere göre daha yüksek. 2019 yılı içerisinde de ilave lokasyonlar ve yüksek büyüme konuştuğumuzda tabi ilave istihdam sağlamak da gündeme geliyor. 2019 sonu itibariyle 2750 toplamda olmayı hedefliyoruz. Bizim için kadın istihdamı çok önemli özellikle yönetim katında kadın istihdamına önem veriyoruz.

Yabancı fonların Vakko'ya ilgisi büyük, ileride bu teklifleri değerlendirmeyi düşünür müsünüz?

Jaklin Güner: Biz halka açık bir şirketiz..Şu anda ben Türk markalarının yabancılar için çok cazip olduğunu düşünüyorum, bu kadar belirsizlik içinde büyümeye devam edebilmek zor iş, önümüzdeki dönemde bu iştahın daha da artacağına inanıyorum. Şirketler işbirlikleriyle çok büyürler bu sadece kaynak sağlamak için değil, dünya'nın da her tarafına beraber ulaşabilirler ve böyle bir ortaklık olacaksa neden olmasın.

Lüks giyim perakende için sizin mesajlarınızı alalım; Nasıl bir B planı yapılmalı?

Jaklin Güner: Hepimizin dikkatli olması gereken bir dönemden geçiyoruz; özellikle işletme sermayesi yönetimi konusunda çok dikkatli olmalıyız; sermaye çok pahalı çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Stoklarınızı ve nakit akışınızı çok iyi yönetmeniz gerekiyor. Sadece karlılık odaklı değil, işletme sermayesi ve nakit akışı yönetme odaklı bir yönetim tarzının seçilmesi gerektiğini düşünüyorum.