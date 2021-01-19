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Janet Yellen: Bir sonraki canlandırma paketi ile ilgili daha büyük adım atılmalı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen, bugün ABD Senatosu'nun Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmada hükümetin bir sonraki koronavirüs mali canlandırma paketinde "daha büyük adımlar atılması" gerektiğini söyleyecek

Janet Yellen: Bir sonraki canlandırma paketi ile ilgili daha büyük adım atılmalı
Reuters

20 Ocak'ta ABD başkanlık görevine resmi olarak başlayacak Biden, geçen hafta 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketinin taslağını açıklamıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski Başkanı Yellen, komitedeki konuşması öncesinde yaptığı açıklamada, "Ne ABD'nin yeni başkanı ne de ben, ülkenin borç yükünü değerlendirmeden bu mali destek paketi teklifini yapıyoruz. Fakat şu anda faiz oranları tarihi olarak dipteyken, en akıllıca iş daha büyük adımlar atılması gerektiği" dedi.

Yeni mali canlandırma paketinin taslağına göre, ABD'nin virüse karşı müdahalesini desteklemek ve koronavirüs aşılarının dağıtımı için 415 milyar dolar, vatandaşlara doğrudan yardım olarak yaklaşık 1 trilyon dolar ve pandemiden kötü etkilenen küçük işletmelere de yaklaşık 440 milyar dolar destek sağlanacak.

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