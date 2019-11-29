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Türkiye Bankalar Birliği, Türk bankaları ve finans kuruluşlarının JCR Avrasya’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

Buna göre, JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi'nin yüzde 85,05 hissesinin Türk bankaları ile finansal sektörde faaliyet gösteren bazı kuruluş ve kuruluş birliklerine geçti.

Daha önce sektörde sıfırdan bir kredi derecelendirme kurulacağı gündeme gelmişti ancak halihazırda faaliyet gösteren JCR Avrasya'ya ortaklıkta karar kılındı.

Peki bu hamle ne getirecek? Kaynaklara göre, bu hamleyle başta kredi riski olmak üzere risklerin objektif, bağımsız ve sistematik ölçülmesi için araç teşkil etmek, derecelendirme alanında karşılaştırılabilir bir referans oluşturmak mümkün hale gelecek.

Bu kapsamda, derecelendirme kullanımının yaygınlaşması, KOBİ kredi risklerinin ölçülmesi ve kaynakların daha verimli şirketlere kullandırılması için nesnel bilgi sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca, sıfırdan bir şirket kurulması halinde, çalışan istihdamı, modelin geliştirilmesi için gerekli olan verilerin toplanması, modellerin geliştirilmesi/validasyonu ve BDDK tarafından modellerin onaylanması için geçecek en az dört yıllık süre ve maliyetler de ortadan kalkmış oldu.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre JCR Avrasya'nın seçilmesindeki bir diğer neden de BDDK tarafından derecelendirme faaliyeti ile ilgili olarak yetkilendirilmiş tek şirket olması ve uluslararası tanınırlığı nedeniyle piyasalarda avantaj sağlayabilecek olması.

Ortaklık sonrası JCR’nin işleyişinde ise BDDK'nın derecelendirme notlarının sermaye yeterliliği oranının hesaplanmasında hangi kredi kalitesi kademesine denk geleceğine ilişkin bir düzenleme yapılması bekleniyor. Değişikliğin ardından kredi alan şirketlerin derecelendirme notunun tekabül ettiği kredi kalitesine göre sermaye yeterliliği hesaplayabilme imkanına sahip olacak.

Mevcut durumda, tüm krediler için en yüksek risk ağırlığı üzerinden sermaye yeterliliği oranı hesaplanmakta olduğundan, kredi derecelendirme notlarının dikkate alınmasının genel olarak bankacılık sisteminin sermaye yeterlilik oranında bir artış meydana getirmesi beklenebilir. Dolayısıyla, bankalar ve kredi kullanan şirketler kredi derecelendirme hizmeti talebinin de artması bekleniyor.

BDDK’nın yapacağı düzenlemelere bağlı olarak, ilk aşamada belli bir ciro büyüklüğünün üstündeki firmaların derecelendirilmesi, sonrasında orta ve küçük ölçekli firmaların derecelendirilmesi teşvik edilebilir veya zorunlu hale getirilebilir.