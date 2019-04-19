Jennifer, Elmalı’da çevre halkının sevgisini ve güvenini kazanamaya devam ediyor! Her fırsatı lehine çeviren Jennifer’a büyük bir görev veriliyor! Uluslararası sermaye baronlarından gelen suikast emri, gerçekleşecek mi? Gelen bu emrin hedefleri ise Binbaşı Barış Kalender, Yüzbaşı Yiğit Alkan ve Melik Nizamoğlu…



Jennifer seçilecek tetikçiler için, sınır dışındaki kolu Darko’yu görevlendiriyor. Yakup Hoca ile bağlantı kuran Darko, verdiği elmaslara karşılık bu işi hallediyor. Tetikçiler sınırdan geçse de, yaşanan beklenmedik tesadüf planları tamamen değiştirecek!







Ziya Cevran’ın Hatay’daki başkanlık hayalleri!



Elinde bulunan bütün kozları devletin aleyhine kullanan Ziya Cevran, başkanlık hayalleri kuruyor! Cevran, bu plan için çevredeki güçlü ailelerle bağlantılarını iyice kuvvetlendiriyor. Ancak bir misafir, günün bütün seyrini değiştiriyor.



‘‘Bir asker duygularına hâkim olamıyorsa, mantığını terk ediyorsa, başına bunlar gelir!’’



Sınırda verdiği karar yüzünden açığa alınan Yiğit Alkan, görevine dönebilecek mi? Yiğit Alkan’ın bölgede olmayışında neler yaşanacak?





Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiğiShow Tv’de!’in başrollerinigibi önemli isimler paylaşıyor.