Johnny Depp İstanbul'a geldi

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HABERTURK.COM

Johnny Depp, konser vermek üzere İstanbul'a geldi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Johnny Depp'i Nişantaşı'nda kalacağı otelin önünde kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı.

Johnny Depp'in kadrosunda yer aldığı Hollywood Vampires'in İstanbul'daki konserinin geliri depremzedelere bağışlanacak.

Johnny Depp'in koltuk değneğiyle yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Zira, Johnny Depp, ağrılı incinme nedeniyle birçok konserini ertelemişti. Depp, kendisini daha iyi hissedince İstanbul'a gelmekten çekinmedi.

9 Haziran doğumlu olan Johnny Depp, 60'ıncı yaş gününü İstanbul'da kutlayacak.