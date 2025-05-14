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        Haberler Dünyadan Juliette Binoche: Bu gece aramızda olmalıydı - Magazin haberleri

        Juliette Binoche: Bugün aramızda olmalıydı

        Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı ünlü Fransız film yıldızı Juliette Binoche, festivalin açılış töreninde Gazze'de İsrail'in hava saldırısında ailesinin 10 üyesiyle birlikte öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hasune'yi andı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:39
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        "Bugün aramızda olmalıydı"
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        Fransa'da düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, başladı. Jüri başkanı Fransız ünlü oyuncu Juliette Binoche, açılış töreninde İsrail ordusunun 16 Nisan'da Gazze'de gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu ailesiyle birlikte katledilen 25 yaşındaki Filistinli foto muhabiri Fatma Hasune'yi andı.

        Juliette Binoche, İsrail’in yabancı basın mensuplarının girişine izin vermediği Gazze’de savaş sırasındaki hayat şartlarını belgeleyen az sayıdaki yerel gazeteciden biri olan Fatma Hassona’yı işaret ederek; "Bu gece aramızda olmalıydı" dedi. Hassona’nın evlerine isabet eden bir füze ile 10 yakını ile birlikte hayatını kaybettiğini hatırlatan Binoche; "Kendisi, saldırıdan bir gün önce kahramanı olduğu belgesel filmin Cannes Film Festivali’ne seçildiğini öğrenmişti. Bugün burada bizimle olması gerekiyordu" diye konuştu.

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        Fatma Hasune​​​​​​​, hayatını 16 Nisan 2025'te kaybetti.

        Gazze’de soykırım ve savaş suçları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail’in sivillere yönelik zorunlu tahliye uygulamalarını, altyapıya yönelik hava saldırılarını, sivil ölümlerini ve harabeler içinde oyun oynayan çocuklara ilişkin görüntüleri dünyaya ulaştıran Filistinli gazeteci, İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin çektiği ve perşembe günü Cannes Film Festivali'nde ilk gösterimi gerçekleştirilecek olan 'Ruhunu Avucuna Al ve Yürü' (Put Your Soul on Your Hand and Walk) başlıklı belgeselin kahramanı olmuştu.

        350'DEN FAZLA SANATÇI GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI KINADI

        Aralarında ünlü oyuncular Richard Gere, Susan Sarandon, Javier Bardem ve Ralph Fiennes’in de yer aldığı 350’den fazla sinemacı, Cannes Film Festivali öncesinde açık mektup yayınlayarak Gazze’deki soykırımı kınadı.

        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama Haberi Görüntüle

        Dün akşam Fransız Liberation Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan açık mektup; "Cannes, Gazze’deki dehşete sessiz kalmamalı" başlığıyla paylaşıldı. Açık mektup, İsrail tarafından öldürülen Filistinli foto muhabiri Fatma Hasune anısına; "Fatma için" ifadeleriyle kaleme alındı. Mektupta hamile kız kardeşi dahil 10 aile üyesiyle birlikte öldürülen Hasune'ye ilişkin; "Başrolünde yer aldığı 'Ruhunu Avucuna Al ve Yürü' adlı filmin Cannes Film Festivali’nin ACID bölümüne seçildiğinin duyulmasının ardından İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Evlenmek üzereydi" denildi. İsrail’in savaş sırasında hiçbir yabancı gazetecinin Gazze’ye girmesine izin vermediğine dikkat çekilen mektupta; "İsrail ordusu, sivilleri hedef alıyor. 200’den fazla gazeteci, kasıtlı olarak öldürüldü. Yazarlar, sinemacılar ve sanatçılar vahşice katlediliyor" ifadeleri kullanıldı. Mektupta; "Böylesine bir pasiflikten utanç duyuyoruz. Toplumsal sorumluluk taşıyan eserlerin filizlendiği bir alan olan sinema, nasıl olup da böylesine dehşet verici bir gerçekliğe ve kardeşlerimizin yaşadığı zulme sessiz kalabiliyor? Sanatçılar ve kültürel aktörler olarak Gazze’de bir soykırım yaşanırken ve bu tarif edilemez haberler toplumlarımızda derin yaralar açarken buna sessiz kalamayız" denildi.

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        #Fatma Hasune
        #Juliette Binoche
        #gazze
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