Kaan Günay Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

FireFly Kurucusu ve CEO'su Kaan Günay'ın, Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

"FireFly"dan bahsedelim siz bir girişimci olarak Amerika'ya açıldınız ve birçok yatırım çektiniz..Nasıl kolay oldu mu nasıl zorluklarla karşılaştınız?

Kaan Günay: Uber ve Lyft gibi araçların üzerine ve Amerika'da taksilerin üzerine konum bazlı reklam dağıtabilen akıllı cihazlar koyuyoruz, aynı zamanda bu cihazlarla şehirlerde veri topluyoruz.

Ve biz daha sonra yatırımcılarla da konuştuğumuzda onlar da yatırım yapmak istediler.

Aldığımız 52 milyon Dolar yatırımla, San Francisco ve Los Angeles ve New Yok şehirlerine açıldık. New York'taki en büyük taksi üzeri reklam kontratını biz satın aldık.

Akıllı Şehirler projelerine de destek veriyorsunuz cihazlarınızla, anlatır mısınız neler yapıyorsunuz?

Kaan Günay: California'da geçen sene yangınlar oldu, ve California Eyaleti bize gelip sizin cihazlarınız her sokakta var, karbon dioxide miktarını ölçüp bize sunar mısınız diye sordular. Bizde bunun üzerine Karbon dioxide ölçer cihazlar koyduk cihazların üstüne. Biz bu veriyi canlı olarak onlarla paylaşıyoruz. İtfaiyeler bile bir yangın anında bizim verimize bakıp ona göre belirli yerlere gidiyorlar.

Türkiye'de de bir ofisiniz var; Türkiye için planlarınız neler burada neler yapıyorsunuz?

Kaan Günay: Biz Amerika'da ilk girişimimizi yaptık ama aynı zamanda Türkiye'de de faaliyetlere başladık, cihazlarımızın tümünü de Türkiye'de üretiyoruz. Bu aldığımız sermayelerin de yarısını Türkiye'ye yatırıyoruz. Çalışanlarımızın çoğu da Türkiye ofisinde çalışıyo yaklaşık 80 kişi çalışıyor. Aynı zamanda araştırma-geliştirme ve mühendislik gibi birçok çalışma yapıyoruz.

Körfez Ülkeleri, Dubai, Londra'ya da açılacağız ve Türkiye'yi bölgede Merkez olarak kullanmayı düşünüyoruz.

Şimdi "Beyin Göçü" büyük problem; Türkiye'deki girişimciler neden yurtdışına gidiyor bunu nasıl tersine çevirebiliriz?

Kaan Günay: Şimdi biz çalışanlarımıza hisse veriyoruz..ve onların da şirkette bir payı oluyor ve dört elle sarılıyorlar işe FireFly'ın kazanmasını istiyorlar. Türkiye pazarı çok güzel ama doğru destekler gerekiyor.

Teknoloji Girişimciliğinde en son Trend'ler neler? Senin başka girişim projelerin var mı?

Kaan Günay: Şimdilik FireFly'a odaklıyım ve önümüzdeki bir 10 yıl daha da büyüyeceğimizi düşünüyorum. Yeni Trend'lere bakarsak bu Akıllı Şehirler tarafında yapılacak çok şey var..mesela biz bu verileri ve dataları topluyoruz ve bunları başka şehirlere ve hükümetlere bedava veriyoruz. Biz İstanbul Belediyesi ile de konuşuyoruz ve güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum.