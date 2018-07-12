Kaan Kavaloğlu Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Limak Holding Turizm Grubu CEO'su Kaan Kavaloğlu'nun Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle yeni yatırımınızdan bahsetmek istiyorum. 200 milyon dolarlık bir yatırım, otelinizi açtınız. Hayırlı olsun diyelim. Biraz anlatır mısınız? Nerede olacak bu otel tam olarak? Hedefler neler?

Kaan Kavaloğlu: Limak Cyprus Deluxe Hotel, KKTC’nin Bafra Bölgesinde 600 odalı 1400 yatak kapasiteli bir tesis. KKTC standartlarının çok üzerinde, Türkiye’nin hemen hemen en güzel otellerinden bir tanesini inşa ettik diyebiliriz. Özellikle bizim Limak International Hotels and Resorts olarak çok büyük bir gücümüz var. Yaklaşık güneydeki Antalya otellerimizde 1,5 milyon kişi geceleme gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki kapasitemizin bir kısmını da KKTC’ne kaydırıyoruz diyebiliriz.

Ne kadar kapasiteli bir otel? Çünkü bayağı büyük bir yatırım değil mi?

Kavaloğlu: 600 odalı, tabi 600 odalı. İçinde çok büyük bir convention center var. Biz MICE turizmde oldukça iyiyiz. Meeting Incentive Convention Exhibition turizminde. Spa'mız var. Çok büyük bir aquaparkı var. Mini kulübü. Gastronomik açıdan çok güçlüyüz, üç tane a la carte restoranı, hoş bir hotel oldu.

Ben biraz Kıbrıs bölgesinden bahsetmek istiyorum çünkü Türk özel sektöründe otelcilik açısından yatırımları var ama bunda özel sektörün yaşadığı sorunlar neler? Kıbrıs’a yeterince biz otel inşa edebiliyor muyuz? Biraz ordaki turizm sektöründen bahsedebilir misiniz bize?

Kavaloğlu: KKTC bence Dünya’nın en güzel turizm merkezlerinden bir tanesi fakat tabi çok büyük bir haksızlığa uğruyor. Çok ciddi bir izolasyon uygulanıyor şu anda direk uçuşların olamaması direkt turistlerin özellikle Avrupa’dan BDT ülkelerinden uçarak bu ülkeye gelememeleri çok büyük dezavantaj. İki türlü gelebilme şansı var turistlerin.

Avrupa’dan direk uçak mı yok?

Kavaloğlu: Uygulanan izolasyondan dolayı direk uçaklar inemiyor, ya Türkiye’ye inip, Türkiye’den gelmek zorunda veya Rum kesimine inip Rum kesiminden sınırdan geçerek gelmek zorunda. Rum kesimi de gerçekten Kuzey Kıbrıs’ta turizmin gelişmesini çok arzu etmiyor o yüzden çok büyük zorluklar çıkarıyor gümrük geçişlerinde, özellikle Avrupa ülkesi olan ülkelerde bir problem yaşanmıyor ama onun dışındaki ülkelerde Güney Kıbrıs çok büyük bir baskı uyguluyor geçmemeleri için. Genellikle de Türkiye üzerinden turistler geliyor. Yurtiçi turizm, bizim Türk misafirlerimiz çok tercih ediyor.

Türkler çoğunlukta herhalde değil mi?

Kavaloğlu: Tabii ki, biz Limak olarak bir parça aştık diyebiliriz, özellikle tüm Dünya fuarlarında. Çünkü bizim gücümüz var. Dünya’da ki büyük tur operatörleriyle çalışıyoruz. Dünyanın en büyük tur operatörleriyle çalışıyoruz. Onların konsantrasyonlarının ve algılarının KKTC’ne olmasını sağladık. Bir parça onları bu konuda zorladık. Bütün fuarlarda randevularımızı KKTC standında verdik. Bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Şu anda da otelimiz yeni açılmış olmasına rağmen içinde Almanya’dan, Benellux ülkelerinden, İngiltere’den Çek ve Slovakya dan ciddi sayıda yabancı misafir var. Yurtiçi pazardan da tabi çok iyi misafir alıyoruz. Orda da çok ciddi bir gücümüz var.Şu anda iyi yoldayız diyorum.

Peki bu Kıbrıs'taki bahsettiğiniz zorluklar hakkında önümüzdeki dönem adımlar atılmasını bekler misiniz? Bir çalışma olur mu?

Kavaloğlu: Kişisel kanaatim çok büyük bir haksızlık var burada yani hani KKTC düşünsenize Dünya’nın en güzel adası, en güzel turizm bölgesi. Ben şöyle tarif ediyorum. Biz Bafra’da otelimizin önündeki denizin Maldivler'den, Seyşeller'den hiçbir eksiği yok daha fazlası var. Düşünsenize size çok daha rahat uçuş mesafesinde, Avrupa’dan üç buçuk dört saat uçuş mesafesinde böyle bir imkan var. İzolasyon kalkarsa Dünya’nın turizm merkezi olacak KKTC.

İnşallah kalkar diyelim...Şimdi siz doluluk oranlarına geldiniz, yeni otelde de yabancı turist var dediniz oradan girelim konuya ve sektöre değinelim. Tekrar Limak Holding’in projelerine gelicem. Nasıl? Avrupalı turistte bu sene bir artış var. Geçen sene nasıldı nasıl bir performans gösterdiniz bölgede, Antalya bölgesinde de oteliniz var çünkü, oralar nasıldı? Ne kadar bir artış oldu? Özellikle yabancı turist, Avrupalı turistin ilgisi nasıl?

Kavaloğlu: 2016-2017 yılında çok zor bir dönem geçirdik. Son 30 yılın en zor yıllarını geçirdik diyebiliriz. Tabi burada Rusya ile yaşanan siyasi kriz, Almanya menşeili olan Avrupa’daki Türkiye ile ilgili olan algı yönetimi bunu çok olumsuz etkiledi. Turizm her şeyden çok çabuk etkileniyor yani mikro-makro efektler çok ciddi anlamda çok hızlı etkiliyor tabii ki. Siyasetten uzak bir sektör gibi gözükse de bakıldığında insanların tatil ihtiyaçlarını gideren mutluluk verici bir sektör gibi gözüküyor ama bütün siyasi algıdan coğrafi etkilerden çok ciddi anlamda olumlu olumsuz etkilenebiliyor. 2016-2017 yılı sonrasında Türkiye’de hiçbir şey değişmedi aslında Türkiye sistemi aynı tamamen bütün her şey aynı bizim otellerimizin kalitesinde bir değişiklik yok. Yatak kapasitelerinde bir değişiklik yok. Ne oldu da bir anda 2018'de bu turist geri geldi çünkü gittikleri ülkelerde bizim ülkemizdeki kadar mutlu olamadılar yani oralarda harcadıkları paranın tam anlamıyla karşılığını alamadılar dolayısıyla Batı Avrupa turist profili tekrardan 2018 de Türkiye’ye Antalya’ya döndü diyebiliriz. Burada tabi İngiltere’nin de çok ciddi bir katkısı var. İngiltere Brexit sebebiyle pound euro paritesi arasında ciddi bir farklılık oluştu. Euro, Pound karşısında değer kazandı. Bütün Avrupa Birliği üyesi turizm ülkeleri İngilizlere Euro uygulamaya başladılar. Biz pound uygulamaya devam ediyoruz onun için onlar için de bir fırsat bizim için de bir fırsat. İngiltere de kısa vadede çok gelişecek turizm sektöründe.

Peki yurtiçi talep nasıl? Çünkü TL de değer kaybediyor biraz ondan sordum yurtiçi piyasayı. 2018 daha iyi olur mu İstanbul için?

Kavaloğlu: Daha iyi olur ama Resort otellerdeki gibi yüksek volume İstanbul için daha yok.

Bir de çok dört ve beş yıldızlı otel var rekabet çok fazla İstanbul’da çok fazla otel var. Buna da katılıyor musunuz?

Kavaloğlu: Katılıyorum. Arzla talep arasında bir dengesizlik var. Doğru. Belli bir süre İstanbul’da yoğun bir otel yatırımına ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir an önce fiyatların toparlaması lazım. Şehir otelciliğinde avaraj fiyat dediğimiz oda konaklama fiyatları çok önemli.

Onlarda bir ara düşürüldü mü ne oldu?

Kavaloğlu: Son iki yıldır gerçekten, 2014-2015 te en yüksek noktayı yakalamıştı, ondan sonra yavaş yavaş düşüşe geçti.

Atlamadan ben sizin Kıbrıs’ta ki yeni yatırımınız olan otelinizin açılışına da Paris Hilton geliyormuş...

Kavaloğlu: Evet 28 temmuzda Paris Hilton geliyor.

Nasıl ikna ettiniz?

Kavaloğlu: Kendisi de Dünya çapında bir star, kendisinin düzenlemiş olduğu Avrupa da her yaz İbiza’da daha çok program yapıyor ve beş tane parti yapıyor Avrupa’da. Bunlardan bir tanesini KKTC de bizim otelimiz olmasını sağladık. Kendisi bu konuda çok sıcak baktı özellikle menajerleriyle birebir görüştüğümüzde Rum kesiminin bu konuyla ilgili çok ciddi bir baskısı oluştu ama 28 Temmuzda kendisiyle İnşallah Limak Cyprus Deluxe Hotelde beraber olucaz.

Şimdi ben biraz yurtdışı yatırımlarınıza geliyim. Makedonya'da bir otel yatırımınız yeni başladı, doğru mu? Ne kadarlık bir yatırım olucak? Neden Makedonya? Yurtdışına açılım mı var?

Kavaloğlu: Dolayısıyla ana işi de inşaat bazen turizm inşaat grubunun kilidi oluyor bazen de ivmesi oluyor. Orada aslında biz Makedonya’daki büyük proje 250 milyon euroluk bir proje şu anda Makedonya daki en büyük yabancı yatırım diyebiliriz. İçerisinde otel, alışveriş merkezi, residence ve bir otoyol var. Makedonya'daki en büyük yabancı yatırım şu anda. Otel kısmı yüzde onluk kısmını temsil ediyor şu anda. On-onikilik kısmını temsil ediyor. Otel olunca tabi daha sükseli bir yatırım gibi gözüküyor ama aslında bizim otel yatırımımız Makedonya'daki Limak Holding içerisinde çok küçük bir payı var. 140 odalı küçük bir tesis.

Avm, rezidans her şey olucak. Başka yatırım olur mu yurtdışı bölgelerde?

Kavaloğlu: Şöyle, KKTC'yi bitirdikten sonra Makedonya’yı 2019, 2019’un üçüncü çeyreğinde açacağız gibi gözüküyor ama bakıyoruz birçok fırsat Almanya’da bakıyoruz, Güney Fransa’da bakıyoruz, Amerika’da bakıyoruz. Yatırım için Dünya'da artık Türkiye’deki turizmi herkes takip ediyor. Limak Holding de Dünya çapında bir inşaat firması, Dünya da çok başarılı projelere imza atıyor. Dolayısıyla her gittiğimiz projede, işte Rusya’da yapmış olduğumuz Rostov Havalimanı var, Krasnador Havalimanı. Dolayısıyla bunlardan dolayı Rusya’da da bir yatırımımız olabilir. Bütün hepsine bakıyoruz.