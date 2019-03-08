Baymak, yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, en son yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hane halkı iş gücü araştırması verilerine bakıldığında Baymak yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğu kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Türkiye genelinde kadınların yönetimde yer alma oranının yüzde 17.3 iken bu oranın Baymak’ta yüzde 40.9 olduğunu kaydetti.
Baymak yönetimindeki kadınların, birbirinden farklı departmanları yönettiklerini belirten Çolak, "Teknoloji üretirken bunu tüketiciye başarıyla ulaştırmak zor ve riskli bir adımdır. Bu noktada Baymak olarak ihracat, satış sonrası hizmetler, mali ve idari işler, finans, iletişim, insan kaynakları, marka ve risk yönetimi gibi önemli departmanlarda kadınlarımıza güveniyoruz ve onların yetkinlikleri ile başarıya ulaşıyoruz. Şirket geneline baktığınızda da üretimden yönetime kadar her alanda hep birlikte büyüyoruz"" değerlendirmesinde bulundu.
Baymak Satış Sorası Hizmetler Müdürü Betül Başkır da erkek egemen bir sektörde görev aldıklarını belirterek, bu kapsamda Baymak'ın her alanda kadınlara karşı gösterilen ön yargıların aksine destekleyen, teşvik eden ve verdiği değeri hissettiren bir kurum olduğunu kaydetti.
'ÇALIŞANLAR EŞİT KOŞULA DEĞERLENDİRİLİYOR'
Tamamı erkek 300’ün üzerinde yetkili servis, bin 500’ün üzerinde teknik personelin olduğu bir markada teknik birimde kadın yönetici olarak görev yapmanın çok alışagelmiş bir durum olmadığını ifade eden Başkır, Baymak’ın verdiği destek ve güven duygusu ile yıllardır görevinin başında olduğunu bildirdi.
İnsan Kaynakları Müdürü Esra Aktaş Çağlıyan ise Baymak içerisinde rol ve sorumlulukların her daim belli olduğunun bilgisini vererek, "Başarı için bedensel ve biyolojik farklılıklar değil akılcı, yaratıcı ve özgün çalışma disiplini önemlidir. Bu yüzden Baymak ailesinde kadın çalışan olmak bir zorluk değil, tüm ekibe dinamizm ve heyecan katıyor" ifadelerini kullandı.
Mali ve İdari İşler Direktörü Özlem Özer, Baymak’ta çalışanların cinsiyetine göre değil, niteliği, becerisi ve yetkinliklerine göre eşit koşullarda değerlendirildiğini kaydetti.
Sipariş Yönetimi ve Lojistik Müdürü Hülya Ermet, Baymak’ta iş hayatının şanslı kadınları olarak eşitlikçi politikalara sahip bir çatı altında olduklarını ifade etti.
Marka Yöneticisi Ece Salihoğlu da, Baymak’ta kadınların yaratıcı fikirleri ile sektöre ve iş yapış şekillerine farklı bir bakış açısı getirdiklerini belirterek, "Kurumumuz bünyesindeki pozisyonlar için kişiler yetkinliklerine göre cinsiyetten bağımsız olarak objektif bir bakış açısıyla değerlendiriliyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.