Eğitmen Mahmut Ertan ise, "Meraklı olan bayan arkadaşlarıma su kabağı hakkında bilgi vermeye ve alıştırma yaparak öğretmek için burada bulunmaktayım. Arkadaşlar gayet meraklı. Ellerinden iş geliyor. Becerikliler bu konuda. Gayet gazel. Bu mesleği, daha doğrusu kabak işleme sanatının burada bir daha revaçta olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu akşam arkadaşların davetini kırmadım. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştım.” dedi. Bedia Ağtaç da, “ Kabak oymacılığımızı hocamızın gösterdiği ile yaptık. Çok beğendik. Şu anda evime çok güzel süs olacağına inanıyorum. Ve bütün bayanlara da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Harika bir etkinlik. Herkesin ellerine sağlık" diye konuştu.