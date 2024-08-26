Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Kadınlar Kahvehanesi"nde su kabağı işleme atölyesi | Son dakika haberleri

        "Kadınlar Kahvesi"nde su kabağı işleme atölyesi kuruldu

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki "Kadınlar Kahvesi"nde su kabağı işleme atölyesi kuruldu. Su kabağı işleme sanatçısı Mahmut Ertan'ın öncülüğünde hayata geçirilen atölyede kadınlar, ellerinde küçük matkaplarla su kabaklarına şekil verirken, çalışmaya katılmaktan mutlu olduklarını söylediler

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Balıkesir Burhaniye ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde Arzu Kılıç ve kardeşi Nazlı Şimşek tarafından 3 ay önce açılan "Pegasus Süslü Kadınlar Kahvesi"nde atölye çalışmaları başladı.

        2

        Su kabağı işleme sanatçısı Mahmut Ertan'ın öncülüğünde kurulan atölye, kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

        3

        Kadınlar ellerinde küçük matkaplarla su kabaklarına şekil verirken, çalışmaya katılmaktan mutlu olduklarını söylediler. Atölye çalışmalarına kadılan kadınlardan Tayyibe Ülkülü, "Burada yapılacak olan etkinliği duyduğum zaman çok heyecanlanmıştım. Hemen aradım ve gelinim ile kendim için kontenjan istedim. Şu anda katılmış olmaktan çok mutluyum. Mahmut beyin sayesinde kabak işlemeciliği konusunda bayağı bilgi edindik. Çok da istiyordum bunu öğrenmeyi. Umarım bundan sonra da bu alanda çalışma yaparım” dedi.

        4

        Çalışmalara katılan kadınlara teşekkür eden işletmeci Arzu Kılıç, atölye çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. Arzu Kılıç, "Bu hafta iki günlük festival düzenledik. Bunun öncesinde de duyurduk. İki günlük festival içerisinde de çeşit çeşit atölyeler koyduk. Örneğin şu anda içeride kabak oyma atölyesi yapılıyor. Kabak oymayı öğreniyorlar gelen arkadaşlar. Yarın gene gün içerisinde çeşitli atölyelerimiz olacak. Biz bunları zaman içerisinde daha da artırarak ve geliştirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

        5

        Eğitmen Mahmut Ertan ise, "Meraklı olan bayan arkadaşlarıma su kabağı hakkında bilgi vermeye ve alıştırma yaparak öğretmek için burada bulunmaktayım. Arkadaşlar gayet meraklı. Ellerinden iş geliyor. Becerikliler bu konuda. Gayet gazel. Bu mesleği, daha doğrusu kabak işleme sanatının burada bir daha revaçta olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu akşam arkadaşların davetini kırmadım. Kendilerine bu konuda yardımcı olmaya çalıştım.” dedi. Bedia Ağtaç da, “ Kabak oymacılığımızı hocamızın gösterdiği ile yaptık. Çok beğendik. Şu anda evime çok güzel süs olacağına inanıyorum. Ve bütün bayanlara da tavsiye ediyorum. Çok güzel bir etkinlik. Harika bir etkinlik. Herkesin ellerine sağlık" diye konuştu.

        6
        #yerel haberler
        #Balıkesir
        #burhaniye
        #kadınlar kahvehanesi
        #kabak atölyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        'Influencer reklamları' Ticaret Bakanlığı radarında
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        İzlanda'da buz mağarası çöktü
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı