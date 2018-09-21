Makam araçlarından sonra makam odalarında da tasarrufa gidiliyor. Buna göre, başta bakan odaları olmak üzere kamuda görev yapan tüm yöneticilerin oda büyüklüğü sınırlandırılacak. Özel kalem müdürlerinin dinlenme odaları olmayacak. Sadece yöneticilerin değil memurların da çalışma alanı küçülecek.

Mevcut durumda, makam odalarının büyüklüğü için herhangi bir sınırlama yok. Hem bina yapım maliyetlerini düşürmek, hem de enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları standartları rehberi hazırlandı.

Rehbere göre, üst düzey yönetici odaları 80-100 metrekareden büyük olamayacak. Bu ölçüye, iç kısımlarda bulunan dinlenme odaları da dahil.

DİNLENME ODALARINA DA SINIRLAMA

Dinlenme odaları, makam odasının büyüklüğünün yüzde 40'ını aşamayacak. Örneğin, 50 metrekare bir makam odasının iç kısmında en fazla 20 metrekare dinlenme odası bulunabilecek. Şube müdürü ile üst düzey yönetici arası kişilerin makam odası 12-80 metrekare arasında bulunacak. Şube müdürü ve muadili yöneticinin ise en fazla 12 metrekare olacak.

ORTALAMA 14.6 METREKAREYDİ

Sadece yöneticilerin değil memurların da çalışma alanı küçülecek. 2015 verilerine göre, Türkiye'de bir memura ortalama 14.6 metrekare çalışma alanı düşüyor. Artık masa başı çalışan memurun 9, hareketli çalışan memurun 6 metrekare çalışma alanı olacak. Özel kalem, danışman gibi kişilerin dinlenme odası olmayacak.

"AMAÇ TEMSİL MAKAMINI ETKİSİZLEŞTİRMEK DEĞİL"

Söz konusu standartlar, yeni yapılacak kamu binalarında geçerli olacak. Habertürk'e bilgi veren yetkililer, söz konusu çalışmanın amacının, makam odalarını küçülterek temsil makamlarını etkisizleştirmek değil, aksine devlet ile vatandaş arasındaki mesafeyi kaldırmak ve mekanların rasyonel kullanımını sağlamak olduğunu vurguladı.

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