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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu araçlarında yapılacak tasarruf hamlesi için düğmeye basmasının ardından, gözler kamuda bundan böyle kullanılması beklenen yeri araçlara çevrildi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, söz konusu araçların hem sınıfları düşürülecek hem de araç sayıları azaltılacak. Tasarruf hamlesindeki en dikkat çeken adımın ise, Türkiye'de üretilen araçların kullanımının zorunlu hale gelmesinin olduğu görülüyor. 2018 yılı bütçe gerekçesine göre, belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıtın bulunuyor. Bu rakamın bazı markaların yıllık satışlarından fazla olması, yerli üretim yapan markaların satışlarında ciddi ivmelerin görüleceğini gösteriyor.