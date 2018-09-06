Bakan Albayrak talimatı verdi! Türkiye'de üretilen otomobillerin tercih edilmesi zorunlu olacak
06.09.2018 - 15:37 | Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın düğmeye bastığı kamu araçlarında yapılacak tasarruf hamlesine göre, bundan böyle Türkiye'de üretilen otomobillerin tercih edilmesi zorunlu olacak. Makam aracı olarak sedan karoserli modellerin tercih edildiği göz önüne alındığında, ülkemizde üretilen Renault Megane, Toyota Coralla, Honda Civic, Fiat Egea ve Hyundai Accent Blue'nun satışlarında büyük ivmelenme bekleniyor. Bu modellerin kamuda yerini alacakları otomobillere göre yakıt tüketimlerinin 1.5-2 litre daha düşük olması sayesinde, kamunun akaryakıt harcamalarında tasarruf etmesi bekleniyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu araçlarında yapılacak tasarruf hamlesi için düğmeye basmasının ardından, gözler kamuda bundan böyle kullanılması beklenen yeri araçlara çevrildi. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, söz konusu araçların hem sınıfları düşürülecek hem de araç sayıları azaltılacak. Tasarruf hamlesindeki en dikkat çeken adımın ise, Türkiye'de üretilen araçların kullanımının zorunlu hale gelmesinin olduğu görülüyor. 2018 yılı bütçe gerekçesine göre, belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıtın bulunuyor. Bu rakamın bazı markaların yıllık satışlarından fazla olması, yerli üretim yapan markaların satışlarında ciddi ivmelerin görüleceğini gösteriyor.
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EN LÜKSÜ KOMPAKT SEDAN OLACAK
Kamuda kullanılan araçların büyük çoğunluğunu sedan karosere sahip otomobiller oluşturuyor. Türkiye'de üretilen sedanlara bakıldığında da, bantlardan en üst segment olarak kompakt sınıf, yani c-segment sedanların indiği görülüyor. Söz konusu modeller ise Renault Megane, Toyota Coralla, Honda Civic ve Fiat Egea.
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Bu modellerin Ocak - Ağustos dönemindeki satış performanslarına bakıldığında da, Megane 22 bin 169 adet ile birinci, Egea 21 bin 288 adet ile ikinci, Corolla 14 bin 700 adet ile üçüncü ve 14 bin 584 adet satan Civic ise dördüncü sırada bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerine göre, artık Mercedes S serisi, Bmw 7 serisi ve Audi A8 gibi modellerin yerini Türkiye'de üretilen dört kompakt sedanın alması bekleniyor.
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Aynı şekilde hali hazırda kamuda kullanılan Mercedes E serisi ve Bmw 5 serisi gibi E-segment ile Volkwagen Passat gibi D-segment modellerin yerine de, yine Türkiye'de üretilen B-segment otomobiller geçebilir. Bu kategoriye giren yalnız bir model bulunuyor, Hyundai Accent Blue. Yılın ilk sekiz ayında Accent Blue 5 bin 914 adetlik satış rakamına imza attı.
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Türkiye'de üretilen sedan model sayısının bir elin parmaklarını geçmemesi, kamuyu diğer karoser tercihlerine yönlendirir mi bilinmez. Söz konusu eğilim olduğu takdirde, kamunun kullanıma Türkiye'de üretilen ilk SUV Toyota CH-R'nin yanı sıra, hatchback modellerden Renault Clio ve Hyundai i20'de sunulabilir.
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AKARYAKIT HARCAMALARI DA DÜŞECEK
Kamuda kullanılması beklenen yerli üretim araçların hepsi, yakıt cimrisi dizel motorlar ile üretiliyor. Zaten bu modellerin satışlarının çok büyük bölümünü de dizel motorlu versiyonlar oluşturuyor. Bu yönden bakıldığında, söz konusu modellerin yerine geçtikleri araçlara göre boyutlarının ve motor hacimlerinin daha düşük olması sebebiyle yakıt sarfiyatlarının da 100 kilometrede yaklaşık 2 litre daha az olması, kamunun akaryakıt harcamalarına olumlu katkı sağlayacak.
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Önümüzdeki dönemde, dizel motorlu otomobiller yerine, hybrid sistemine sahip modeller de kamunun kullanımına sunulabilir. Zira Toyota Corolla'nın ülkemize henüz gelmese de yurtdışında tanıtılan yeni kasasında dizel motor bulunmuyor.
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Yeni Corolla'nın motor seçeneklerinin tamamının benzinli ve hybrid versiyonlardan oluştuğu düşünülünce, kamu kurumlarının tercih etmesi halinde kullanılacak binlerce hybrid aracın hava kirliliğini de azaltması beklenebilir. 2021 yılında satışa sunulması planlana yerli otomobilin de, kamu kurumlarının kullanımına sunulması sürpriz olmayacaktır. Bu aracın daha önce açıklanan hybrid ve elektrikli versiyonları da yine kamunun akaryakıt harcamasına olumlu katkı sağlayacak.
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Tedbirler hayata geçtiğinde, yüzde 20 daralan pazarda markalar arasındaki makas bir hayli açılmış olacak. Gelişmelerin, satışlarda geride kalan markaların Türkiye'de fabrika yatırımına teşvik edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.
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