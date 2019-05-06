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Kan vermek orucu bozar mı?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan şeyler araştırılmaya başlandı. Kan vermek ve kan almak da bu araştırılmaların başlarında yer alıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan konularla ilgili sorulara verdiği cevap sayfasında, kan vermek ile ilgili bilgilere de yer verdi. Peki Kan vermek orucu bozar mı?

Kan vermek orucu bozar mı?

Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? soruları, Ramazan ayının başlaması ile birlikte en çok araştırılan ve merak edilen konular içerisinde yer alıyor. Güçlü ve dirençli bir vücuda sahip olabilmek için kan değerlerimizin yüksek olması gerekiyor. Peki Ramazan ayında kan vermek orucu bozar mı? Vücuda kan almak orucu bozar mı? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın resmi sayfasında yer alan cevap…

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.),“Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.

 

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