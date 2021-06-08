Kanada Başbakanı Trudeau'dan saldırı açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ontarioda aynı aileden 4 Müslümanın öldürüldüğü minibüslü saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Trudeau, Kanada Parlamentosunun alt meclisi Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, saldırı için, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." diye konuştu.

Pazar günü akşam gezmesine çıkan ailenin evine dönemediğini belirten Trudeau, "Hayatları acımasız, korkak ve küstahça bir şiddet eylemiyle alındı." ifadelerini kullandı.

Trudeau’nun bu akşam saldırının gerçekleştiği London şehrine giderek, kurbanlar için düzenlenecek anma programına katılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran'da, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

20 yaşında olduğu belirtilen Nathanial Veltman adlı sürücü, olayın gerçekleştiği yerden yaklaşık 6 kilometre uzakta Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polis Şefi Steve Williams, düzenlenen basın toplantısında, "Kurbanların, İslam inancından dolayı bu saldırıda hedef alındığına inanıyoruz." demişti.

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kanada'da Müslüman bir aileden 4 kişinin İslamofobik sebeplerle tasarlanmış cinayet sonucu öldürülmüş olmasına tepki gösterdi. Sözcü Kalın, "Bu, üretilmiş korkunun nefrete, nefretin düşmanlığa ve şiddete dönüşeceğinin en son örneğidir. Bu korkunç gidişat ve barbarlık durdurulmalıdır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'daki İslamofobik saldırıya ilişkin "Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor." ifadelerini kullandı.